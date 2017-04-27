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Чи знаєте Ви, що:
- в Україні знаходиться унікальний міст, що пролягає між правим берегом однієї річки. Не вірите? Можете переконатися на власні очі, якщо відвідаєте Кам’янець-Подільську фортецю, що на Хмельниччині. Стара фортеця розташована на скелястому острові, охопленому петлею каньйону річки Смотрич. Таким чином, міст, що веде до фортеці, пролягає між двома точками правого берегу однієї річки. Крім того, ми не знайшли більше прикладів у світі, коли б міст тримався без усіляких підпор, а спирався б тільки на скелі. За однією з гіпотез, цей міст було зведено римлянами ще у II столітті під час походу Траянового війська на Дакію. Нині Кам’янецька фортифікація включена до переліку ЮНЕСКО

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Совкова традиція: Кремль лякає громадян атомною загрозою США

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Опубліковано - 27.04.2017 15:43 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Совітський агітплакат
Совітський агітплакат
У Російській Федерації вважають, що засоби системи протиракетної оборони США становлять загрозу стратегічним ядерним силам Росії й Китаю.

Про це заявив перший заступник начальника головного оперативного управління Генштабу Росії генерал-лейтенант Віктор Позніхір у Москві 26 квітня.

"Засоби системи протиракетної оборони США вже сьогодні мають потенціал перехоплення російських і китайських балістичних ракет і становлять загрозу стратегічним ядерним силам Росії й Китаю. Надалі ці можливості будуть зростати", – сказав він.

Також, за словами Позніхіра, Вашингтон має всі можливості для завдання ядерного удару по Росії:

"Розташування американських баз ПРО в Європі, кораблів ПРО в акваторіях морів і океанів, наближених до російської території, створює потужний прихований ударний компонент для можливого завдання раптового ракетно-ядерного удару по Російській Федерації".

За російськими оцінками, до 2022 року кількість ракет системи ПРО США складе понад тисячу одиниць. Як зазначав раніше Позніхір, Росія змушена вживати заходи у відповідь на розгортання комплексів ПРО, але "безпечнішим від цього світ не стане".

У свою чергу, перший заступник голови комітету Ради Федерації з оборони й безпеки Франц Клинцевич назвав заяву Позніхіра про загрозу ядерного удару по Росії сигналом керівництву США.

"Немає сумнівів, що подібні заяви мають певних адресатів. Перший адресат – світове співтовариство. По-друге, послано ясний сигнал керівництву США, що будь-який розвиток подій не стане для нас несподіванкою", – цитує Клинцевича ТАСС.

"Гадаю, що це нагадування не буде зайвим. Нехай, що називається, вони знають, що ми знаємо", – додав він.

Клинцевич вважає, що найкраща гарантія збереження миру – це російська "здатність найжорсткішим чином відповісти на можливу агресію".

Але головним адресатом, за словами російського сенатора, стали росіяни: "Їм нема чого боятися, ситуація під контролем".

Із початку березня США почали розгортати на території Південної Кореї комплекси своєї ПРО – THAAD.

У квітні США заявили, що готові завдати превентивного удару по Північній Кореї, якщо вона збереться провести випробування ядерної зброї, а КНДР попередила США про готовність завдати ядерного удару у відповідь.

США планують посилювати тиск на Північну Корею, щоб вона відмовилася від ядерної програми. При цьому Пентагон вирішив оцінити ядерний потенціал США.

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