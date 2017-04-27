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28 квітня 2017, п`ятниця

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Чи знаєте Ви, що:
- найдовший духовий музичний інструмент в світі - це трембіта, — конічна дерев’яна труба без бокових отворів. ЇЇ довжина може досягати чотирьох метрів. Діапазон трембіти — дві з половиною октави. Її звуки чутно більш ніж за десять кілометрів. Цей традиційний для жителів українських Карпат інструмент і досі використовується. Трембітарі сповіщають горян про важливі події. Якщо Ви включите до програми своєї подорожі один з фестивалів краю, то обов’язково познайомитеся з незвичайним інструментом.

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Кібервійна. Сотні компаній в Україні використовують заборонене шпигунське ПЗ з Росії

Війна з Росією (АТО) 111 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 27.04.2017 19:15 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Кібервійна. Сотні компаній в Україні використовують заборонене шпигунське ПЗ з Росії
Кібервійна. Сотні компаній в Україні використовують заборонене шпигунське ПЗ з Росії
Служба безпеки України заявляє, що близько 300 компаній в Україні використовують заборонене шпигунське російське програмне забезпечення.

«Приблизно 300 компаній використовують таке програмне забезпечення (програмне забезпечення, за допомогою якого здійснюється віддалений контроль та зняття інформації – ред.)», – сказав керівник апарату СБУ Олександр Ткачук.

За його словами, використання такого програмного забезпечення в Україні заборонене з 2016 року.

«У рамках кримінального провадження, яке розслідується СБУ задокументовано, що компанія, яка є розробником цього програмного продукту, співпрацює з Федеральною службою безпеки Росії», – додав Ткачук.

Напередодні у СБУ повідомляли, що викрили керівництво восьми компаній на продажі й використанні забороненого шпигунського програмного забезпечення виробництва Росії з прихованими функціями негласного доступу, у тому числі до інформації з обмеженим доступом.

У спецслужбі заявляли, що від 2014 року в період збройної агресії проти України спеціальні й розвідувальні органи Росії використовують комп’ютерні програми і спеціальні технічні засоби для негласного отримання розвідувальної інформації. Негласно отримана при цьому інформація використовується на шкоду суверенності, територіальної цілісності, недоторканності, обороноздатності, державній економічній та інформаційній безпеці України, додали в СБУ.

26 квітня співробітники СБУ провели низку обшуків і вилучили комп’ютерну техніку у згаданих восьми компаніях. В одній із найбільших інвесткомпаній України Dragon Capital, а також у компанії «Укргазвидобування», відбулися обшуки і вилучення техніки. У СБУ пояснили, що обшуки не були пов’язані з основним напрямом діяльності цих компаній, а з тим, що СБУ документувала використання спеціального програмного забезпечення. Обшук офісу компанії Dragon Сapital стосувався програмного забезпечення, яким та мала намір контролювати робочий час своїх співробітників, заявили представники підприємства.

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