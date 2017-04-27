Судно-шпигун ЧФ РФ затонуло біля Туреччини

Корабель Чорноморського флоту Росії “Лиман”
Від отриманих пошкоджень - пробоїн нижче ватерлінії - "Лиман" потонув, усі 78 членів екіпажу врятовані, повідомили в міністерстві оборони РФ.
Попередньо ЗМІ повідомляли про зникнення безвісти кількох членів екіпажу, проте у Москві заперечили ці повідомлення. Команду "Лимана" врятував човен турецької берегової охорони, передає інформаційна агенція "Інтерфакс".
Турецький прем’єр Біналі Їлдирим зателефонував своєму російському колезі Дмітрію Медвєдєву, аби висловити жаль з приводу інциденту, повідомляє агентство Reuters.