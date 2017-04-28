В Україні прогрес зі свободою слова

Водночас сумніви експертів щодо зобов’язань уряду підтримувати незалежність ЗМІ викликають обмеження на роботу російських медіа та «сприяння «патріотичному» телемовленню».«Зіткнувшись із контрольованими Кремлем ЗМІ, які поширюють дезінформацію та підривають легітимність української влади, уряд у Києві, як і раніше, продовжує обмежувати доступ до численних російських засобів масової інформації та забороняти в’їзд до країни десяткам російських журналістів», – ідеться в прес-релізі «Свобода преси-2017: Темні часи свободи преси», оприлюдненому Freedom House 28 квітня.Окупований Росією Крим правозахисники включили до десятка країн і територій із найгіршим рейтингом свободи ЗМІ в світі, поруч із Азербайджаном, Кубою, Екваторіальною Гвінеєю, Еритреєю, Іраном, Північною Кореєю, Сирією, Туркменистаном і Узбекистаном.Як свідчить останнє видання щорічної доповіді Freedom House, у 2016 році світовий рівень свободи преси впав до найнижчої позначки за останні 13 років через безпрецедентні загрози, яких зазнають журналісти та мас-медіа в провідних демократичних державах, масові переслідування в авторитарних країнах, а також рух Росії та Китаю в бік посилення їхнього впливу за межами своїх кордонів. Зокрема, «Росію часів Владіміра Путіна» у Freedom House назвали «першопрохідцем у глобалізації державної пропаганди».Раніше дослідження на схожу тематикуправозахисна група «Репортери без кордонів». У своєму World Press Index ця організація проаналізувала рівень свободи засобів інформації та умови для роботи журналістів у 180 країнах світу. Україна посіла в цьому рейтингу 102-ге місце, піднявшись на п’ять сходинок порівняно з показниками 2015 року.«Репортери без кордонів» також заявляють, що свобода засобів інформації все частіше перебуває під загрозою не лише в країнах із авторитарними режимами, а й у країнах, які вважаються моделями демократії.