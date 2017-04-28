Аратта - На головну
НОВИНИ   СТАТТІ   ТРАДИЦІЯ   ФОРУМ   РУС   ENG   DE   ESP   POL   PDA   RSS Експорт новин RSS

28 квітня 2017, п`ятниця

«АРАТТА. Вікно в Україну» - домашня сторінка  Лист до редакції  Інформація про портал

Актуально
Пансіонат «Аратта»
Музей «Аратта»
Невідома Аратта
Українські фільми
Українські мультфільми
Хто ти?
  Аратта у Facebook Аратта у twitter Аратта ВКонтакті Аратта в YouTube
  Українські словники on-line Версія для мобільних пристроїв RSS
Чи знаєте Ви, що:
- передтечею кінотворчості італійськіх неореалістів була стрічка, знята українською кіностудією. Цією кінострічкою фахівці вважають фільм Марка Донського “Веселка” (1943 рік) за однойменною повістю Ванди Василевської. Фільм був знятий на київській кіностудії, яка в роки Другої світової війни була евакуйована в Середню Азію. Він розповідає про українське село під час війни. Президент Рузвельт, переглянувши фільм, надіслав режисерові телеграму з подякою, а у 1944 році картина була відзначена Асоціацією кіно і радіо США.

Наш партнер - Дата-центр «Об`єднані Мережі України»

Курс валюти:
Курси валют в банках Києва
Курси валют в обмінниках Києва
Курси валют в регіонах України

Галерея дизайну «Аратта» — архітектура, брендінг, поліграфія, веб

Клуб української культури «Аратта» (м.Нововолинськ)


Погода в Україні:
 

Наш банер

Наш банер


Новини

Ситуация на фронті: російські бойовики повернули на передову гармати

Війна з Росією (АТО) 72 перегляди Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 28.04.2017 15:29 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуация на фронті: російські бойовики повернули на передову гармати
Ситуация на фронті: російські бойовики повернули на передову гармати
Російсько-окупаційні війська продовжують обстріли позицій Сил АТО. За минулу добу підрозділи противника 52 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України.

Про це повідомив прес-центр АТО.

На Приморському напрямку, вогнем мінометів калібру 120-мм та 82-мм, озброєння БМП та гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник накривав позиції морських піхотинців у районі Водяного. З 82-міліметрових мінометів, озброєння БМП та гранатометів різних систем гатив по опорних пунктах поруч Мар’їнки. З мінометів калібру 120-мм, озброєння БМП, гранатометів, кулеметів великих калібрів та стрілецької зброї ворог бив по позиціях поблизу Гнутового. Зхисників Широкиного обстрілював з озброєння БТР, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а оборонців Новотроїцького – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. По позиціях у районах населених пунктів Павлопіль та Красногорівка противник вів вогонь з гранатометів і кулеметів великих калібрів, а по опорних пунктах поблизу Новоселівки Другої – зі стрілецької зброї. Поблизу Павлополя та Мар`їнки діяли ворожі снайпери.

Сьогодні, за попередньою інформацією, внаслідок обстрілу опорного пункту підрозділу однієї з механізованих бригад, особовий склад якого виконує бойові завдання на Приморському напрямку неподалік Красногорівки, загинув військовослужбовець Збройних Сил України, ще 4 захисники отримали поранення.

Противник вів вогонь з боку населеного пункту Старомихайлівка, що знаходиться на тимчасово непідконтрольній Україні території.

Відомо, що на даному напрямку противник застосував міномети калібру 120-мм та 82-мм, зенітні установки ЗУ-23-2, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю. Зокрема по позиціях Збройних Сил України противник застосував 20 мін калібру 82-мм та 30 мін калібру 120-мм.

На Донецькому напрямку, по позиціях поруч Авдіївки ворог гатив з артилерії калібру 122-мм, мінометів калібру 120-мм та 82-мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. По опорних пунктах поблизу Миронівського ворог вів вогонь з мінометів калібру 82-мм, озброєння БМП, гранатометів та кулеметів великих калібрів. По оборонцях Зайцевого та Камянки противник застосував 82-міліметрові міномети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, а по захисниках Верхньоторецького – озброєння БМП та кулемети великих калібрів. По позиціях в районі населеного пункту Піски противник вів вогонь з протитанкових гранатометів.

На Луганському напрямку, підрозділи російсько-окупаційних військ з мінометів калібру 120-мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї гатили по позиціях поруч Кримського. По опорних пунктах поблизу Катеринівки противник вів вогонь з 82-міліметрових мінометів та гранатометів. Оборонців станиці Луганської та Сизого ворог обстрілював з гранатометів різних систем, а захисників Валуйського – зі стрілецької зброї.

В окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров’ю військовослужбовців, командири приймали рішення на адекватне відкриття вогню у відповідь.

За минулу добу троє військовослужбовців Збройних Сил України отримали поранення.


Якщо ви помітили в тексті орфографічну помилку, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

 Facebook  ВКонтакте  Коментарі
Share/Bookmark
 
Коментувати публікацію (0) надіслати другу версія для друку обговорити на форумі
Більше новин за темою «Війна з Росією (АТО)»:
Loading...
  
Більше тем:

Останні новини:

Популярні статті:
 
 

Чудо не суперечить законам природи - воно суперечить нашим уявленням про неї ”
Блаженний Августин

 
Подорожуйте Україною комфортно і без обмежень!
 
Опитування:

Україна сьогодні -
Окупована країна
Незалежна і самостійна
“Бананова республіка”
Час покаже









 

 

На головну | Новини | Святині | Публікації | Книги | Соціоніка | UA-RSS | Знаки | Фотоальбоми | Вільна галерея | Форум
 
Яндекс цитування Internet Map Счётчик тиц и PR Український рейтинг TOP.TOPUA.NET

© АРАТТА. Український національний портал. 2006-2017.
При передруці інформації, посилання на www.aratta-ukraine.com обов`язкове.