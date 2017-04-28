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У ПАРЄ підтвердили недовіру Аграмунту

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Опубліковано - 28.04.2017 18:45 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Президент ПАРЄ Педро Аграмунт
Президент ПАРЄ Педро Аграмунт
У Парламентській асамблеї Ради Європи підтверджують, що президент ПАРЄ Педро Аграмунт не подав заяву про свою відставку, як планувалося, 28 квітня.

Як повідомляє 28 квітня прес-служба ПАРЄ, на засіданні бюро організації висловило йому недовіру.

Згідно з рішенням, він більше не уповноважений здійснювати офіційні візити, відвідувати зустрічі чи робити заяви як президент від імені асамблеї.

«Президент вирішив не відвідувати сьогодні засідання бюро і не надав листа щодо відставки. Як наслідок, і в контексті регламенту, який не дозволяє звільнити президента, бюро вважало за необхідне піти на цей крок», – заявив Роджер Гейл, старший віце-президент асамблеї, який головував на засіданні бюро.

Він додав, що «стандарти й принципи ПАРЄ є важливішими, ніж будь-який її член, і згуртованість асамблеї має бути збережена».

Раніше про те, що Аграмунт не прийшов на засідання Бюро ПАРЄ і не подав заяву про відставку, повідомив голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв. За його словами, ПАРЄ не має процедури відкликання президента з посади взагалі.

Заяви про необхідність відставки Аграмунта почалися після того, як у березні він відвідав Сирію разом із делегацією російських депутатів, де зустрівся з президентом Сирії Башаром Асадом.

Після критики на свою адресу Аграмунт вибачився за поїздку. За даними члена української делегації в ПАРЄ Ірини Геращенко, 28 квітня Аграмунт мав намір добровільно подати у відставку.

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