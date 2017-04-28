У ПАРЄ підтвердили недовіру Аграмунту

Президент ПАРЄ Педро Аграмунт

Як повідомляє 28 квітня прес-служба ПАРЄ, на засіданні бюро організації висловило йому недовіру.Згідно з рішенням, він більше не уповноважений здійснювати офіційні візити, відвідувати зустрічі чи робити заяви як президент від імені асамблеї.«Президент вирішив не відвідувати сьогодні засідання бюро і не надав листа щодо відставки. Як наслідок, і в контексті регламенту, який не дозволяє звільнити президента, бюро вважало за необхідне піти на цей крок», – заявив Роджер Гейл, старший віце-президент асамблеї, який головував на засіданні бюро.Він додав, що «стандарти й принципи ПАРЄ є важливішими, ніж будь-який її член, і згуртованість асамблеї має бути збережена».Раніше про те, що Аграмунт не прийшов на засідання Бюро ПАРЄ і не подав заяву про відставку, повідомив голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв. За його словами, ПАРЄ не має процедури відкликання президента з посади взагалі.Заяви про необхідність відставки Аграмунта почалися після того, як у березні він відвідав Сирію разом із делегацією російських депутатів, де зустрівся з президентом Сирії Башаром Асадом.Після критики на свою адресу Аграмунт вибачився за поїздку. За даними члена української делегації в ПАРЄ Ірини Геращенко, 28 квітня Аграмунт мав намір добровільно подати у відставку.