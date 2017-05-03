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Росія може повторити «успіх» втручання у вибори у Франції та Німеччині

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Опубліковано - 3.05.2017 13:24 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Росія може повторити «успіх» втручання у вибори у Франції та Німеччині
Росія може повторити «успіх» втручання у вибори у Франції та Німеччині
Росії вдалося посіяти політичні розбіжності в США, втрутившись в президентські вибори 2016 року, що, ймовірно, спонукає Москву повторити спробу, заявили 2 травня колишні високопоставлені представники розвідки США.

Екс-директор національної розвідки Джеймс Клеппер і колишній голова комітету з розвідки Майк Роджерс під час панельної дискусії в Гарвардському університеті погодилися з тим, що Росія, найімовірніше, зробила висновок про досягнення своїх цілей і може спробувати повторити «успіх» на виборах у Франції та Німеччині цього року.

«Їхньою (Росії – ред.) метою було скріпити невдоволення і недовіру на наших виборів. Вони хотіли, щоб ми були у всіх на вустах, коли все закінчилося», – сказав Роджерс на заході в Бостоні. «Це впливає, я б сказав, на законодавчий процес сьогодні», додав він.

Кілька американських комітетів Конгресу розслідують це питання, оскільки в січні спецслужби США дійшли висновку, що президент Росії Владімір Путін наказав зламати ресурси Демократичної партії, щоб вплинути на вибори на користь республіканця Дональда Трампа. Москва заперечує заяви про таке втручання.

Джеймс Клеппер заявив, що Росія давно прагне вплинути на поведінку виборців в США, але виявила, що це може бути набагато ефективніше при менших витратах, використовуючи соціальні мережі, такі як Facebook, для поширення дезінформації.

«Це найбільш наполегливий, агресивний і прямий вплив з-поміж будь-якої дії, яку вони мали на наші вибори», – сказав Клаппер, який був найвищою посадовою особою розвідки в адміністрації Обами.

За його словами, докази цього є «незаперечними».

«Вони мають дивитися на те, що зробили, як на величезний успіх. Вони робитимуть це у Франції, і зроблять це в Німеччині», – сказав Клеппер.

Росія також заперечує спробу вплинути на президентські вибори в Франції, де 7 травня відбудеться другий тур голосування.

Майк Роджерс сказав, що він не вірить, що Росія спеціально спробувала підвищити шанси Трампа на перемогу, що суперечить заяві кандидата від демократів Гілларі Клінтон раніше 2 травня, що російське втручання в електронні листи демократів допомогли вплинути на вибори в останні 10 днів кампанії на користь республіканця.

Роджерс зазначив, що публічні опитування перед виборами віддавали перемогу Клінтон. «Вони бачили ті ж опитування, що і ми», – сказав він.

Джеймс Клеппер збирається дати свідчення на слуханнях в юридичному комітеті Сенату щодо втручання у вибори Росії в США наступного тижня разом з колишнім виконувачем обов’язків генерального прокурора Саллі Йєтс, який була звільнена Трампом в перші дні його перебування на посаді.

Агенція Associated Press повідомила 2 травня, що Йєтс, серед іншого, повідомить Конгрес, що в перші дні президентства республіканця вона висловлювала застереження у Білому Домі щодо контактів радника Трампа з національної безпеки Майкла Флінна із російським послом в Сполучених Штатах Сергієм Кисляком.

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