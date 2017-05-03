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Ситуация на фронті: війна активізується

Війна з Росією (АТО) 170 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 3.05.2017 22:00 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуация на фронті: війна активізується
Ситуация на фронті: війна активізується
Російсько-терористичні війська продовжують здійснювати провокаційні обстріли позицій Збройних Сил України. З початку доби ворог 19 разів відкривав вогонь по опорних пунктах українських військ.

Про це повідомив прес-центр АТО.

На Донецькому напрямку, епіцентром вогневого протистояння були наші позиції в районі Авдіївки, захисників якої противник накривав вогнем танку, мінометів калібру 82-мм, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. По оборонцях Троїцького ворог гатив з 82-міліметрових мінометів та автоматичних гранатометів. У районі населеного пункту Піски діяли ворожі снайпери.

На Приморському напрямку, з мінометів калібру 120-мм ворог обстрілював опорні пункти поблизу Гнутового, а з мінометів калібру 82-мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – позиції під Павлополем. З переносної реактивної системи Град «Партизан» та озброєння БМП противник гатив по морських піхотинцях поруч Широкиного. З гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів ворог обстрілював позиції поблизу Водяного. В районі Водяного та Новотроїцького активізувались ворожі снайпери.

На Луганському напрямку, з гранатометів різних систем російсько-окупаційні війська обстрілювали опорні пункти поблизу Новоолександрівки, Кримського та Троїцького.

З початку доби один військовослужбовець Збройних Сил України отримав поранення.

Разом з тим, повідомляємо, що вчора, 2 травня, три військовослужбовці Збройних Сил України, рятуючи свого пораненого побратима, героїчно загинули в районі Світлодарської дуги.

Минулої доби ситуація в районі проведення АТО залишалася складною, але контрольованою Збройними Силами України. Російсько-окупаційні підрозділи продовжують обстріли позицій українських військ. За минулу добу ворог 63 рази відкривав вогонь по опорних пунктах сил АТО.

На Приморському напрямку, зі 120-міліметрових мінометів, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник вів вогонь по позиціях поруч Водяного. Вогнем мінометів калібру 82-мм, гранатометів та кулеметів великих калібрів ворог накривав опорні пункти під Красногорівкою. По захисниках Гнутового противник застосовував міномети калібру 82-мм, зенітні установки ЗУ-23-2, гранатомети, кулемети великих калібрів та стрілецьку зброю, а по оборонцях населеного пункту Славне – 82-міліметрові міномети. Позиції поруч Широкиного, та Новотроїцького ворог обстрілював з гранатометів та великокаліберних кулеметів, а опорні пункти неподалік Павлополя та Мар’їнки – з гранатометів різних систем. По морських піхотинцях в районі Лебединського противник вів вогонь з кулеметів великих калібрів та стрілецької зброї, а позиції поблизу Чермалика обстріляв зі стрілецької зброї. У районі Гнутового та Новотроїцького діяли ворожі снайпери.

На Донецькому напрямку, вогнем мінометів калібру 120-мм та 82-мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник накривав позиції поруч Авдіївки. По опорних пунктах наших військ у районі Луганського ворог гатив зі 120-міліметрових мінометів, протитанкових гранатометів та кулеметів великих калібрів. Позиції під Невельським обстрілював з мінометів калібру 120-мм та стрілецької зброї, а 82-міліметрові міномети та кулемети великих калібрів застосовував поблизу шахти «Бутівка» та Кам’янки. З озброєння БМП, мінометів калібру 82-мм та гранатометів різних систем противник вів вогонь по захисниках Зайцевого, а з 82-міліметрових мінометів, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів – по оборонцях Троїцького. У районі Авдіївки активно діяли ворожі снайпери.

На Луганському напрямку, з мінометів калібру 120-мм та 82-мм, гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів противник гатив по опорних пунктах поблизу Кримського та Новозванівки. 82-міліметрові міномети ворог застосував під Катеринівкою, а по захисниках Троїцького вів вогонь з мінометів калібру 82-мм, протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. З гранатометів та кулеметів великих калібрів противник бив по позиціях поблизу Новоолександрівки, а оборонців Валуйського та станиці Луганської обстрілював з протитанкових гранатометів.

В окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров’ю військовослужбовців, командири приймали рішення на адекватне відкриття вогню у відповідь.

За минулу добу один військовослужбовець Збройних Сил України загинув, ще семеро захисників отримали поранення.



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