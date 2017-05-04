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Чи знаєте Ви, що:
- в Україні знаходиться унікальний міст, що пролягає між правим берегом однієї річки. Не вірите? Можете переконатися на власні очі, якщо відвідаєте Кам’янець-Подільську фортецю, що на Хмельниччині. Стара фортеця розташована на скелястому острові, охопленому петлею каньйону річки Смотрич. Таким чином, міст, що веде до фортеці, пролягає між двома точками правого берегу однієї річки. Крім того, ми не знайшли більше прикладів у світі, коли б міст тримався без усіляких підпор, а спирався б тільки на скелі. За однією з гіпотез, цей міст було зведено римлянами ще у II столітті під час походу Траянового війська на Дакію. Нині Кам’янецька фортифікація включена до переліку ЮНЕСКО

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Тіллерсон визначив критерії зовнішньої політики США

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Опубліковано - 4.05.2017 14:24 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Тіллерсон визначив критерії зовнішньої політики США
Тіллерсон визначив критерії зовнішньої політики США
Сполучені Штати не повинні ставити за умову співпраці з іншими країнами прийняття “американських цінностей”, зокрема, у сфері прав людини.

Про це у середу, 3 травня, заявив державний секретар США Рекс Тіллерсон, передає Associated Press.

Тіллерсон відзначив, що США не зможуть досягнути цілей у сфері політики національної безпеки, якщо "ставитимуть за умову прийняття американських цінностей".

"За деяких обставин, якщо обумовлювати наші безпекові зусилля прийняттям наших цінностей, ми, очевидно, не досягнемо наших безпекових цілей. Це справді створює перешкоди для нашої здатності просувати наші безпекові інтереси, наші економічні інтереси", - наголосив держсекретар США.

Водночас Тіллерсон запевнив, що США у жодному разі не будуть відмовлятися від своїх основних цінностей.

"Це не означає, що ми залишаємо цінності на узбіччі. Й це не означає, що ми не прагнемо до свободи, людської гідності і належного поводження з людьми по всьому світу", - відзначив Держсекретар США.

Тіллерсон додав, що США повинні та будуть вимагати від інших країн вживати "певних дій щодо поведінки із власним народом", якщо вони захочуть співпрацювати зі Сполученими Штатами. Водночас США виступатимуть "на підтримку своїх цінностей, не використовуючи їх як важіль".

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