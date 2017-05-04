Рада Європи оприлюднила текст рішення щодо Криму

Текст рішення опублікований наРади Європи.Рішення складається з 11 пунктів, в яких, зокрема, міністри повторно засудили анексію Криму і місто Севастополя, закликали РФ дотримуватися прав людини в Криму, розслідувати випадки порушень прав людини в Криму.Крім того, міністри закликали надати доступ на півострів правозахисним органам Ради Європи, створити безпечне і сприятливе середовище для місцевих і міжнародних засобів масової інформації, правозахисників і неурядових організацій.Також в Раді Європи виступили за повторний візит комісара з прав людини в Криму - в останній раз він був там у вересні 2014 року. Також Комітет вирішив повернутися до питання про ситуацію в Україні восени з перспективою прийняття комплексного рішення.Як повідомлялося рніше, в середу, 3 травня, Комітет міністрів Ради Європи ухвалив комплексне рішення у зв’язку з ситуацією в окупованому Криму, закликавши Росію скасувати заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу.У МЗС України привітали це рішення, наголосивши, що Комітет міністрів РЄ, як раніше Генасамблея ООН, визнав відповідальність Росії згідно з міжнародним гуманітарним правом та міжнародним правом у галузі прав людини та закликав владу РФ виконувати свої зобов’язання у повній мірі.