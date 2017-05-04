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- у 1919-1920 роках Кам`янець-Подільський ненадовго став державним центром України - останньою столицею УНР. Сюди перемістилися Директорія та Уряд УНР. В місті постав Комітет охорони Республіки. Однак у 1920 році Червона армія розгромила війська УНР.

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Рада Європи оприлюднила текст рішення щодо Криму

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Опубліковано - 4.05.2017 18:29 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Рада Європи оприлюднила текст рішення щодо Криму
Рада Європи оприлюднила текст рішення щодо Криму
Рада Європи у четвер, 4 травня, оприлюднила англомовну версію рішення Комітету міністрів РЄ щодо Криму.

Текст рішення опублікований на сайті Ради Європи.

Рішення складається з 11 пунктів, в яких, зокрема, міністри повторно засудили анексію Криму і місто Севастополя, закликали РФ дотримуватися прав людини в Криму, розслідувати випадки порушень прав людини в Криму.

Крім того, міністри закликали надати доступ на півострів правозахисним органам Ради Європи, створити безпечне і сприятливе середовище для місцевих і міжнародних засобів масової інформації, правозахисників і неурядових організацій.

Також в Раді Європи виступили за повторний візит комісара з прав людини в Криму - в останній раз він був там у вересні 2014 року. Також Комітет вирішив повернутися до питання про ситуацію в Україні восени з перспективою прийняття комплексного рішення.

Як повідомлялося рніше, в середу, 3 травня, Комітет міністрів Ради Європи ухвалив комплексне рішення у зв’язку з ситуацією в окупованому Криму, закликавши Росію скасувати заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу.

У МЗС України привітали це рішення, наголосивши, що Комітет міністрів РЄ, як раніше Генасамблея ООН, визнав відповідальність Росії згідно з міжнародним гуманітарним правом та міжнародним правом у галузі прав людини та закликав владу РФ виконувати свої зобов’язання у повній мірі.

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