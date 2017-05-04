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Чи знаєте Ви, що:
- Київ був найбільшим містом Європи у ХІ сторіччі, в п’ятдесят разів більшим за Лондон, в десять – за Париж. Досяг свого розквіту за Ярослава Мудрого (1010-1054 н.е.), який поріднився з королівськими родинами Франції, Норвегії, Румунії та Польщі. Німецький церковний діяч XІ століття єпископ із Саксонії Титмар Мерзебурзький у своїй «Хроніці» у 1012 - 1018 роках, характеризує Київ як «велике місто, у якому більш 400 церков, 8 ринків, незліченна кількість жителів». На початку ХІ століття теперішня столиця України мала 50 тисяч населення. Для порівняння, у Лондоні на той час мешкало 20 тисяч жителів. Німецький хроніст XІ століття Адам Бременський називав Київ «суперником костянтинопільського скіпетра, найчарівнішої прикраси Греції».

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Новини

Арсенал у Балаклії підірвала російська ДРГ

Війна з Росією (АТО) Регіон: Харківська область 138 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 4.05.2017 22:22 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Арсенал у Балаклії підірвала російська ДРГ
Арсенал у Балаклії підірвала російська ДРГ
“Провадяться заключні експертизи з метою з’ясування причин та обставин підриву складів у Балаклії”, - повідомив Міністр оборони України

Про це, сьогодні, 4 травня, під час зустрічі з представниками органів місцевої влади та громадськості Балаклії повідомив Міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак, повідомила прес-служба МО.

– Наразі триває слідство щодо з’ясування причин подій тієї ночі, коли сталася надзвичайна подія в Балаклії. Головною версією є терористичний акт, робота диверсійно-розвідувальної групи, – наголосив Міністр оборони України Степан Полторак. – Проводяться експертизи, аби з’ясувати у який спосіб було здійснено підрив сховища. Найближчим часом матимемо результат. Однозначно, всі експерти роблять висновок, що це був саме підрив сховища, – підкреслив глава вітчизняного оборонного відомства.

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