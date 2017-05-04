Арсенал у Балаклії підірвала російська ДРГ
Про це, сьогодні, 4 травня, під час зустрічі з представниками органів місцевої влади та громадськості Балаклії повідомив Міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак, повідомила прес-служба МО.
– Наразі триває слідство щодо з’ясування причин подій тієї ночі, коли сталася надзвичайна подія в Балаклії. Головною версією є терористичний акт, робота диверсійно-розвідувальної групи, – наголосив Міністр оборони України Степан Полторак. – Проводяться експертизи, аби з’ясувати у який спосіб було здійснено підрив сховища. Найближчим часом матимемо результат. Однозначно, всі експерти роблять висновок, що це був саме підрив сховища, – підкреслив глава вітчизняного оборонного відомства.