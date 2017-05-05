Російські бомбардувальники кружляють біля кордонів США
Про це 4 травня повідомило командування сил Північноамериканської аерокосмічної оборони (NORAD), яка охороняє повітряний простір США та Канади.
Як відзначили фахівці, вперше за багато років проліт російських бомбардувальників супроводжували винищувачі. Російські літаки пролетіли в межах 50 миль від узбережжя Аляски 2 травня, вказали чиновники.
Це було за межами повітряного простору США, але в межах 200-мильної зони, де американські військові вимагають, щоб будь-який літак ідентифікував себе.
Представник NORAD капітан Скотт Міллер описав взаємодію з російською авіацією як «професійну».
Міністерство оборони Росії заявило, що політ над нейтральними водами Тихого океану вздовж Алеутських островів був «звичайним» і відповідав міжнародним правилам використання повітряного простору.
Після дворічного затишшя військова активність Росії значно зросла біля берегів Аляски цієї весни. Американські військові зафіксували кілька прольотів російських літаків у цьому районі впродовж останнього місяця.