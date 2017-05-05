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Чи знаєте Ви, що:
- в Україні знаходиться унікальний міст, що пролягає між правим берегом однієї річки. Не вірите? Можете переконатися на власні очі, якщо відвідаєте Кам’янець-Подільську фортецю, що на Хмельниччині. Стара фортеця розташована на скелястому острові, охопленому петлею каньйону річки Смотрич. Таким чином, міст, що веде до фортеці, пролягає між двома точками правого берегу однієї річки. Крім того, ми не знайшли більше прикладів у світі, коли б міст тримався без усіляких підпор, а спирався б тільки на скелі. За однією з гіпотез, цей міст було зведено римлянами ще у II столітті під час походу Траянового війська на Дакію. Нині Кам’янецька фортифікація включена до переліку ЮНЕСКО

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Російські бомбардувальники кружляють біля кордонів США

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Опубліковано - 5.05.2017 14:32 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Російські бомбардувальники кружляють біля кордонів США
Російські бомбардувальники кружляють біля кордонів США
Американські військові літаки F-22 Raptor перехопили два здатні нести ядерні заряди російські бомбардувальники Ту-95 у супроводі двох винищувачів Су-35, які літали поблизу узбережжя Аляски.

Про це 4 травня повідомило командування сил Північноамериканської аерокосмічної оборони (NORAD), яка охороняє повітряний простір США та Канади.

Як відзначили фахівці, вперше за багато років проліт російських бомбардувальників супроводжували винищувачі. Російські літаки пролетіли в межах 50 миль від узбережжя Аляски 2 травня, вказали чиновники.

Це було за межами повітряного простору США, але в межах 200-мильної зони, де американські військові вимагають, щоб будь-який літак ідентифікував себе.

Представник NORAD капітан Скотт Міллер описав взаємодію з російською авіацією як «професійну».

Міністерство оборони Росії заявило, що політ над нейтральними водами Тихого океану вздовж Алеутських островів був «звичайним» і відповідав міжнародним правилам використання повітряного простору.

Після дворічного затишшя військова активність Росії значно зросла біля берегів Аляски цієї весни. Американські військові зафіксували кілька прольотів російських літаків у цьому районі впродовж останнього місяця.

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