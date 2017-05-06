Аратта - На головну
НОВИНИ   СТАТТІ   ТРАДИЦІЯ   ФОРУМ   РУС   ENG   DE   ESP   POL   PDA   RSS Експорт новин RSS

7 травня 2017, неділя

«АРАТТА. Вікно в Україну» - домашня сторінка  Лист до редакції  Інформація про портал

Актуально
Пансіонат «Аратта»
Музей «Аратта»
Невідома Аратта
Українські фільми
Українські мультфільми
Хто ти?
  Аратта у Facebook Аратта у twitter Аратта ВКонтакті Аратта в YouTube
  Українські словники on-line Версія для мобільних пристроїв RSS
Чи знаєте Ви, що:
- під час англо-бурської війни (Південна Африка) в 1899-1902 роках, командир одного з загонів бурів українець Юрій Будяк, врятував від розстрілу одного молодого англійського журналіста. Згодом останній допоміг Ю.Будяку вступити до Оксфордського університету. В 1917 році Ю.Будяк працює в уряді Української Народної Республіки. В 1943 році Юрій Будяк помирає в радянському концтаборі. Англійського журналіста звали .... Уїнстон Черчілль....

Наш партнер - Дата-центр «Об`єднані Мережі України»

Курс валюти:
Курси валют в банках Києва
Курси валют в обмінниках Києва
Курси валют в регіонах України

Галерея дизайну «Аратта» — архітектура, брендінг, поліграфія, веб

Клуб української культури «Аратта» (м.Нововолинськ)


Погода в Україні:
 

Наш банер

Наш банер


Новини

Кібервійна. Хакери зламали сервери штабу Макрона напередодні виборів

Світ навколо нас 93 перегляди Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 6.05.2017 18:19 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Кібервійна. Хакери зламали сервери штабу Макрона напередодні виборів
Кібервійна. Хакери зламали сервери штабу Макрона напередодні виборів
Партія кандидата в президенти Франції Еммануеля Макрона “Вперед!” повідомила, що стала жертвою “масованого та скоординованого” зламу її серверів.

На думку представників виборчого штабу, метою хакерів є вплив на політичну ситуацію в країні напередодні другого туру президентських виборів 7 травня.

У ньому Макрон змагається з крайньою націоналісткою Марін Ле Пен.

За різними опитуваннями, Макрон випереджає пані Ле Пен.

Штаб заявив, що хакери могли отримати доступ до 9 гігабайт листування членів партії та учасників передвиборчої кампанії Макрона. Цю інформацію зловмисники опублікували на сайті pastebin.com у п’ятницю ввечері, коли закінчився термін ведення кампанії та будь-якої агітації.

То ж штаб Макрона і сам кандидат не зможуть на вихідних робити нових заяв з цього приводу.

Представники виборчої комісії Франції вже попередили медіа не повідомляти про зміст викладених документів.

"Файли, які оприлюднені в мережі, вкрали кілька тижнів тому після хакерської атаки на особисті та робочі поштові скриньки функціонерів партії", - йдеться у заяві.

Прибічники Макрона вказують, що серед опублікованих документів справжні листи намішані з підробками.

Хто відповідальний?

Поки що відповідальні за хакерські атаки не встановлені, а штаб Макрона не вказав на можливих винуватців.

Проте вони порівняли витік з подібними випадками з Демократичною партією в США минулого року під час виборчої кампанії, у чому тоді звинувачували Росію.

Минулого місяця експерти зі штабу Макрона заявили, що російські хакери атакували кампанію їхнього кандидата.

Росія заперечила, що вона може стояти за атаками проти Макрона.

Еммануель Макрон під час виборчої кампанії робив дещо негативні заяви у бік Росії, зокрема вимагав від неї виконання своїх зобов’язань за Мінськими угодами.

Також його штаб мав конфлікт з російськими державними ЗМІ, зокрема Russia Today та Sputnik, яким відмовили у акредитації.

Натомість Марін Ле Пен має чітку проросійську позицію, визнає анексований Крим російським та виступає за швидке зняття санкцій з РФ.

Якщо ви помітили в тексті орфографічну помилку, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

 Facebook  ВКонтакте  Коментарі
До теми:
Share/Bookmark
 
Коментувати публікацію (0) надіслати другу версія для друку обговорити на форумі
Більше новин за темою «Світ навколо нас»:
Loading...
  
Більше тем:

Останні новини:

Популярні статті:
 
 

Російське духовенство завжди навчало паству свою не пізнавати і любити Бога, а тільки боятися чортів, яких воно ж і розплодило зі своїми попадями ”
Василь Ключевський

 
Реклама на порталі
 
Опитування:

Україна сьогодні -
Окупована країна
Незалежна і самостійна
“Бананова республіка”
Час покаже









 

 

На головну | Новини | Святині | Публікації | Книги | Соціоніка | UA-RSS | Знаки | Фотоальбоми | Вільна галерея | Форум
 
Яндекс цитування Internet Map Счётчик тиц и PR Український рейтинг TOP.TOPUA.NET

© АРАТТА. Український національний портал. 2006-2017.
При передруці інформації, посилання на www.aratta-ukraine.com обов`язкове.