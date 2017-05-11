Рада ЄС затвердила «безвіз» для України

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, затвердження відбулося без обговорення в рамках засідання Ради з питань сільського господарства та рибальства, яка розпочалася у Брюсселі.Сама церемонія підписання надання Україні безвізового режиму, як очікується, відбудеться 17 травня в Європейському парламенті у Страсбурзі в рамках пленарного засідання, яке відбудеться з 15 по 18 травня.Після підписання законодавчий акт має бути оприлюднений в Офіційному журналі ЄС і фактично «безвіз» набуде чинності орієнтовно 11 червня.«17 травня у Страсбурзі в приміщенні Європарламенту, як ми домовилися з нашими європейськими друзями, урочисто підпишуть відповідний законодавчий акт. Це, напевно, буде один із найважливіших моїх візитів за три роки служіння на посаді глави української держави», – відреагував на рішення Ради ЄС президент України Петро Порошенко.«Рішення опублікують в Офіційному журналі Союзу – і через двадцять днів по тому воно набуде чинності. Приблизно 11 червня 34 європейських країни увімкнуть «зелене світло» власникам українських біометричних паспортів – для безвізових короткострокових поїздок», – цитує президента його прес-служба.У квітні посли Європейського союзу схвалили рішення про візову лібералізацію для України. А перед цим, Європарламент на засіданні підтримав запровадження безвізового режиму з ЄС для громадян України.В ЄС раніше заявляли, що безвіз для українців може запрацювати у червні. Для безвізових поїздок громадянам України потрібно отримати біометричний паспорт.Угода про лібералізацію візового режиму буде поширюватися на всі країни ЄС, окрім Великобританії та Ірландії, а також діятиме в країнах шенгенського простору, що не входять в ЄС, – Норвегії, Ісландії, Ліхтенштейні та Швейцарії.