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- в містечку Глухів (Сумська область) 12 травня 1870 року, поширилися звістка, що їх знаменитому земляку Артемію Яковичу Терещенко, відомому цукрозаводчику та меценату височайшим указом надано потомственне дворянство. Сини згодом гідно продовжували його справу. А от численні онуки, вже стали прикладати свої здібності в інших іпостасях. Михайло Іванович Терещенко був міністром фінансів та закордонних справ в уряді О.Керенського; Федір Федорович Терещенко був талановитим авіаконструктором, вельми високо цінувався Жуковським, й літаки його конструкцій були прийняті на озброєння російською армією в І Світовій війні...

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Рада ЄС затвердила «безвіз» для України

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Опубліковано - 11.05.2017 15:46 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Рада ЄС затвердила «безвіз» для України
Рада ЄС затвердила «безвіз» для України
Рада міністрів Євросоюзу 11 травня схвалила остаточне рішення про надання Україні безвізового режиму.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, затвердження відбулося без обговорення в рамках засідання Ради з питань сільського господарства та рибальства, яка розпочалася у Брюсселі.

Сама церемонія підписання надання Україні безвізового режиму, як очікується, відбудеться 17 травня в Європейському парламенті у Страсбурзі в рамках пленарного засідання, яке відбудеться з 15 по 18 травня.

Після підписання законодавчий акт має бути оприлюднений в Офіційному журналі ЄС і фактично «безвіз» набуде чинності орієнтовно 11 червня.

«17 травня у Страсбурзі в приміщенні Європарламенту, як ми домовилися з нашими європейськими друзями, урочисто підпишуть відповідний законодавчий акт. Це, напевно, буде один із найважливіших моїх візитів за три роки служіння на посаді глави української держави», – відреагував на рішення Ради ЄС президент України Петро Порошенко.

«Рішення опублікують в Офіційному журналі Союзу – і через двадцять днів по тому воно набуде чинності. Приблизно 11 червня 34 європейських країни увімкнуть «зелене світло» власникам українських біометричних паспортів – для безвізових короткострокових поїздок», – цитує президента його прес-служба.

У квітні посли Європейського союзу схвалили рішення про візову лібералізацію для України. А перед цим, Європарламент на засіданні підтримав запровадження безвізового режиму з ЄС для громадян України.

В ЄС раніше заявляли, що безвіз для українців може запрацювати у червні. Для безвізових поїздок громадянам України потрібно отримати біометричний паспорт.

Угода про лібералізацію візового режиму буде поширюватися на всі країни ЄС, окрім Великобританії та Ірландії, а також діятиме в країнах шенгенського простору, що не входять в ЄС, – Норвегії, Ісландії, Ліхтенштейні та Швейцарії.

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