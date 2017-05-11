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Трамп повторив Лаврову позицію США щодо війни в Україні

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Опубліковано - 11.05.2017 16:30 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Трамп повторив Лаврову позицію США щодо війни в Україні
Трамп повторив Лаврову позицію США щодо війни в Україні
Президент США наголосив на тому, що Росія несе відповідальність за виконання Мінських угод у повній мірі.

Про це йдеться, у оприлюдненому Білим домом, змісті розмови президента США Дональда Трампа з міністром закордонних справ Росії Сєргєєм Лавровим, передає Голос Америки.

«Президент Дональд Трамп зустрівся сьогодні з міністром закордонних справ Росії Сєргєєм Лавровим, слідом за візитом держсекретаря Рекса Тіллерсона до Москви минулого місяця. Президент Трамп наголосив на необхідності працювати разом, щоб покласти кінець конфлікту в Сирії, зокрема, наголосивши на необхідності Росії приборкати режим Асада, Ірану та поплічників Ірану. Президент підняв питання України, і висловив відданість його Адміністрації подальшій участі у вирішенні конфлікту, та тому, що Росія несе відповідальність за виконання Мінських угод у повній мірі. Він також порушив питання щодо можливості ширшого співробітництва у напрямку вирішення конфліктів на Близькому Сході та в інших місцях. Президент також підкреслив своє бажання побудувати кращі відносини між Сполученими Штатами та Росією».

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