Трамп повторив Лаврову позицію США щодо війни в Україні

Про це йдеться, у оприлюдненому Білим домом, змісті розмови президента США Дональда Трампа з міністром закордонних справ Росії Сєргєєм Лавровим,Голос Америки.«Президент Дональд Трамп зустрівся сьогодні з міністром закордонних справ Росії Сєргєєм Лавровим, слідом за візитом держсекретаря Рекса Тіллерсона до Москви минулого місяця. Президент Трамп наголосив на необхідності працювати разом, щоб покласти кінець конфлікту в Сирії, зокрема, наголосивши на необхідності Росії приборкати режим Асада, Ірану та поплічників Ірану. Президент підняв питання України, і висловив відданість його Адміністрації подальшій участі у вирішенні конфлікту, та тому, що Росія несе відповідальність за виконання Мінських угод у повній мірі. Він також порушив питання щодо можливості ширшого співробітництва у напрямку вирішення конфліктів на Близькому Сході та в інших місцях. Президент також підкреслив своє бажання побудувати кращі відносини між Сполученими Штатами та Росією».