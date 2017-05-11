Клімкін і Трамп обговорили підтримку з боку США

Про це повідомило посольство України в США.Перед цим відбулася зустріч голови українського МЗС із віце-президентом США Майклом Пенсом. На ній сторони обговорили розвиток ситуації на Донбасі, йдеться в повідомленні.У посольстві України в США розповіли, що Павло Клімкін подякував за позицію адміністрації США в підтримці територіальної цілісності України та протидії "російській агресії".В зустрічах також взяв участь посол України в США Валерій Чалий.Він написав у Facebook, що зустріч дипломатів з вищим керівництвом США - "це чіткий сигнал підтримки народу України і українській діаспорі Америки".Екс-консул України в Стамбулі і голова правління фонду "Майдан закордонних справ" Богдан Яременко заявив, що важливим є сам факт, що ця зустріч відбулася.Судячи з відсутності анонсів цих зустрічей, організувати її було складно, вважає дипломат."На зовні і услід Лаврову (якщо він щось не зрозумів) спрямовано чіткий меседж - наші відносини з Росією - це важливо, але за рахунок України ми не домовлятимемось", - написав пан Яременко у Facebook.Напередодні з Дональдом Трампом у Вашингтоні зустрівся міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров.На зустрічі, за словами пана Лаврова, не обговорювали санкції США проти Росії через події в Україні.Також погодили зустріч Дональда Трампа з Владіміром Путіним у липні під час саміту "Великої двадцятки", додали в МЗС Росії.Це перші переговори на найвищому рівні між паном Трампом і представником російського керівництва після того, як він став президентом. Місяць тому держсекретар США Рекс Тіллерсон був із візитом у Путіна.