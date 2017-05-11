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Чи знаєте Ви, що:
- Українські дерев`яні церкви були збудовані у символічній формі кораблів та звернуті зі Сходу на Захід. Історично, українські церкви були побудовані з центральним нефом та двома боковими проходами. Це розділення споруди на три частини відповідає трьом догмам, або Божої Священної триєдності: духу, душі, та тілу людини. Багаточислені куполи та шпилі позначають щогли кораблю, а хрести на кожному вістрі розмежовують де бути вітрилам.

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Клімкін і Трамп обговорили підтримку з боку США

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Опубліковано - 11.05.2017 17:34 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Клімкін і Трамп обговорили підтримку з боку США
Клімкін і Трамп обговорили підтримку з боку США
Міністр закордонних справ Павло Клімкін у Білому домі обговорив з Дональдом Трампом подальшу підтримку України з боку США.

Про це повідомило посольство України в США.

Перед цим відбулася зустріч голови українського МЗС із віце-президентом США Майклом Пенсом. На ній сторони обговорили розвиток ситуації на Донбасі, йдеться в повідомленні.

У посольстві України в США розповіли, що Павло Клімкін подякував за позицію адміністрації США в підтримці територіальної цілісності України та протидії "російській агресії".

В зустрічах також взяв участь посол України в США Валерій Чалий.

Він написав у Facebook, що зустріч дипломатів з вищим керівництвом США - "це чіткий сигнал підтримки народу України і українській діаспорі Америки".

Екс-консул України в Стамбулі і голова правління фонду "Майдан закордонних справ" Богдан Яременко заявив, що важливим є сам факт, що ця зустріч відбулася.

Судячи з відсутності анонсів цих зустрічей, організувати її було складно, вважає дипломат.

"На зовні і услід Лаврову (якщо він щось не зрозумів) спрямовано чіткий меседж - наші відносини з Росією - це важливо, але за рахунок України ми не домовлятимемось", - написав пан Яременко у Facebook.

Напередодні з Дональдом Трампом у Вашингтоні зустрівся міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров.

На зустрічі, за словами пана Лаврова, не обговорювали санкції США проти Росії через події в Україні.

Також погодили зустріч Дональда Трампа з Владіміром Путіним у липні під час саміту "Великої двадцятки", додали в МЗС Росії.

Це перші переговори на найвищому рівні між паном Трампом і представником російського керівництва після того, як він став президентом. Місяць тому держсекретар США Рекс Тіллерсон був із візитом у Путіна.

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