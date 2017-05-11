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Чи знаєте Ви, що:
- найдовший духовий музичний інструмент в світі - це трембіта, — конічна дерев’яна труба без бокових отворів. ЇЇ довжина може досягати чотирьох метрів. Діапазон трембіти — дві з половиною октави. Її звуки чутно більш ніж за десять кілометрів. Цей традиційний для жителів українських Карпат інструмент і досі використовується. Трембітарі сповіщають горян про важливі події. Якщо Ви включите до програми своєї подорожі один з фестивалів краю, то обов’язково познайомитеся з незвичайним інструментом.

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Хто насправді керує ОРДЛО й визначає тамтешню кадрову політику?

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Опубліковано - 11.05.2017 20:05 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Хто насправді керує ОРДЛО й визначає тамтешню кадрову політику?
Хто насправді керує ОРДЛО й визначає тамтешню кадрову політику?
Високопоставлений помічник президента РФ Владіслав Сурков визначає внутрішню і кадрову політику в так званих “ЛНР” і “ДНР”.

Про це повідомляє видання Reuters з посиланням на слова трьох колишніх лідерів донбаських бойовиків.

В матеріалі вказується, що "масштаби впливу і повноважень Владіслава Суркова не вказуються і не визнаються Кремлем, який описує свою роль в конфлікті так, немов має у ньому вплив, але не є дійовою особою".

Троє людей, які займали високі посади в сепаратистському русі на сході України розповіли, як Сурков контролює ситуацію на місцях за допомогою спеціально відібраних довірених осіб, які регулярно доповідають йому про стан справ, як він використовував помічників для організації виборів і працював над створенням структур влади, які рахуються із бажаннями Москви.

"Будь-який дзвінок з Москви... розцінювався як дзвінок з канцелярії самого Господа Бога і не обговорювався, приймався до виконання негайно", - згадує Алєксєй Алєксандров, один з лідерів бойовиків в Донецьку, який згодом виїхав звідти. Два інших сепаратиста підтвердили цю інформацію, але відмовилися бути названими.

Співрозмовники також висловили припущення, що Кремль скористався конфліктом і поставив на чолі самопроголошених республік своїх людей, які, за їхніми словами, не дбають про інтереси регіону. Всі троє повідомили, що Москва поступово змусила піти більшість організаторів бунтів, погрожуючи їм смертю і позбавленням волі.

Також три колишніх лідера бойовиків сказали, що Сурков зіграв ключову роль у призначенні колишнього електромеханіка вугільної шахти зі сходу Олександра Захарченка лідером "ДНР". Саме він, за словами екс-лідерів, запропонував у 2014 році призначити Захарченка на головну посаду.

Як розповів тодішній "прем’єр-міністр" бойовиків Алєксандр Бородай, таким чином Москва хотіла продемонструвати Заходу, що "повстання" має народний характер.

Після того, як лідером донецьких бойовиків став Захарченко, в регіоні пройшли загальні вибори, які затвердили його на посаді.

За словами Алєксандрова, для допомоги Захарченку в передвиборній кампанії в Донецьк приїжджала команда росіян, які працювали на Суркова.

Члени команди Суркова не називали нікому в Донецьку своїх справжніх імен, використовуючи замість них позивні. У відповідь на питання про те, звідки він знає, що вони працювали на Суркова, Алєксандров сказав: "Так вони і не приховували цього. Гучно при першій слушній нагоді заявляли".

П’ять джерел, в тому числі наближений до адміністрації президента РФ, і інший, який працював з Сурковим в Кремлі, сказали Reuters, що той регулярно зустрічається з лідерами сепаратистів, як на бунтівної території, так і в Росії.

Reuters вказує, що Сурков і прес-секретар Кремля Дмітрій Пєсков не відповіли на питання про масштаби ролі Суркова на Україні.

Адміністрація президента України Петра Порошенка також відмовилася від коментарів.

Як відомо, Захід вважає Суркова одним з архітекторів кампанії по приєднанню Криму до Росії в 2014 році і заборонив йому в’їзд в США і країни Євросоюзу з березня того ж року.

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