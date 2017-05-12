Аратта - На головну
НОВИНИ   СТАТТІ   ТРАДИЦІЯ   ФОРУМ   РУС   ENG   DE   ESP   POL   PDA   RSS Експорт новин RSS

13 травня 2017, субота

«АРАТТА. Вікно в Україну» - домашня сторінка  Лист до редакції  Інформація про портал

Актуально
Пансіонат «Аратта»
Музей «Аратта»
Невідома Аратта
Українські фільми
Українські мультфільми
Хто ти?
  Аратта у Facebook Аратта у twitter Аратта ВКонтакті Аратта в YouTube
  Українські словники on-line Версія для мобільних пристроїв RSS
Чи знаєте Ви, що:
- в селі Лемеші (Чернігівська область) на початку XVIII століття народився хлопчик Олексій Розум. У вільний від випасу корів час, він співав у сільскому церковному хорі, де був помічений, відправлений до Петербургу й згодом став графом Розумовським й вінчаним чоловіком імператриці Елизавети (щоправда без права престолонаслідування). Брат графа Кирило у 18 років (!!!) очолив петербургську академію наук, а згодом ще й став гетьманом Лівобережної України...

Наш партнер - Дата-центр «Об`єднані Мережі України»

Курс валюти:
Курси валют в банках Києва
Курси валют в обмінниках Києва
Курси валют в регіонах України

Галерея дизайну «Аратта» — архітектура, брендінг, поліграфія, веб

Клуб української культури «Аратта» (м.Нововолинськ)


Погода в Україні:
 

Наш банер

Наш банер


Новини

Ситуация на фронті: триває позиційне протистояння

Війна з Росією (АТО) 168 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 12.05.2017 12:51 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуация на фронті: триває позиційне протистояння
Ситуация на фронті: триває позиційне протистояння
Російсько-окупаційні війська не припиняють чинити збройні провокації проти сил АТО. Минулої доби зафіксовано 53 обстріли позицій Збройних Сил України.

Більше половини з них відбулись після 18.00 години до опівночі вчорашнього дня, повідомив прес-центр АТО.

На Донецькому напрямку зі стрілецької зброї, гранатометів, мінометів калібрів 120 та 82 мм противник обстрілював опорні пункти поблизу Авдіївки та Луганського. З гранатометів різних систем та стрілецької зброї бойовики відкривали вогонь по наших опорних пунктах в районі Пісків, Новолуганського та Новгородського. Неподалік Майорська та Верхньоторецького ворог бив з озброєння БМП.

На Луганському напрямку проросійські незаконні збройні формування пізно ввечері з автоматичних станкових гранатометів били по українських захисниках Новозванівки, а біля Валуйського – зі стрілецької зброї.

На Приморському напрямку минулої доби противник застосовував зброю найбільшу кількість разів. Зокрема, на підступах до Маріуполя під вогонь підрозділів російсько-терористичних військ неодноразово потрапили позиції сил АТО поблизу Широкиного, Водяного, Гнутового, Чермалика, Павлополя. Там бойовики здебільшого використовували стрілецьку зброю, гранатомети різних систем, подекуди озброєння БМП. З такого ж озброєння та 82-мм мінометів противник вів вогонь по наших підрозділах в районі Мар’їнки. Окрім того, біля Мар’їнки та Лебединського українських воїнів намагався поцілити ворожий снайпер.

За минулу добу двоє військовослужбовців Збройних Сил України загинули. Ще шестеро українських воїнів отримали поранення.

Якщо ви помітили в тексті орфографічну помилку, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

 Facebook  ВКонтакте  Коментарі
Share/Bookmark
 
Коментувати публікацію (0) надіслати другу версія для друку обговорити на форумі
Більше новин за темою «Війна з Росією (АТО)»:
Loading...
  
Більше тем:

Останні новини:

Популярні статті:
 
 

Біда України в тому, що нею правлять люди, яким вона не потрібна”
Михайло Грушевський

 
 
Опитування:

Україна сьогодні -
Окупована країна
Незалежна і самостійна
“Бананова республіка”
Час покаже









 

 

На головну | Новини | Святині | Публікації | Книги | Соціоніка | UA-RSS | Знаки | Фотоальбоми | Вільна галерея | Форум
 
Яндекс цитування Internet Map Счётчик тиц и PR Український рейтинг TOP.TOPUA.NET

© АРАТТА. Український національний портал. 2006-2017.
При передруці інформації, посилання на www.aratta-ukraine.com обов`язкове.