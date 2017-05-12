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У Білому домі США розлютилися через публікацію в Росії фото з зустрічі Трампа з Лавровим

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Опубліковано - 12.05.2017 13:17 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

У Білому домі США розлютилися через публікацію в Росії фото з зустрічі Трампа з Лавровим
У Білому домі США розлютилися через публікацію в Росії фото з зустрічі Трампа з Лавровим
У Білому домі США не чекали, що влада Росії дозволить публікувати фотографії з закритої для преси зустрічі президента США Дональда Трампа з міністром закордонних справ Росії Сєргєєм Лавровим, повідомив американський телеканал «Сі-ен-ен» із посиланням на неназваного посадовця Білого дому.

Ця інформація наразі не підтверджена з інших джерел.

Як інформує канал, цей посадовець сердито заявив, що росіяни «обманули нас», і додав: «Це проблема з росіянами – вони брешуть».

На зустрічі, що відбулася в середу в Овальному кабінеті Білого домі, були присутні офіційний фотограф адміністрації президента США і фотограф російської делегації, але у США фото з цієї зустрічі, на яку не допустили інших фотокореспондентів, не публікували. Як сказав посадовець Білого дому, це стандартна практика у випадках зустрічей президента США з іноземними діячами нижчого рівня, на відміну від висвітлення візитів голів іноземних держав.

У США вважали, що Росія теж дотримається цього обмеження. Але в Росії фотографії з зустрічі Трампа з Лавровим оприлюднило державне агентство «ТАСС», їх також поширювало, зокрема, в соцмережах Міністерство закордонних справ Росії. Крім того, Москва оприлюднила і фото Дональда Трампа з послом Росії у США Сєргєєм Кисляком, що теж відвідав ту зустріч – російського посла у Вашингтоні вважають шпигуном, повідомив канал.

Зустріч Дональда Трампа з Сєргєєм Лавровим відбулася відразу по тому, як президент США несподівано звільнив із посади директора Федерального бюро розслідувань Джеймза Комі, який наглядав за кримінальними розслідуваннями ФБР, пов’язаними з Росією, серед того й за розслідуванням щодо даних про втручання Росії в минулорічні президентські вибори у США. Телеканал зауважує, що дата зустрічі була запланована задовго до звільнення, але звертає увагу, що оприлюднені Росією фото з зустрічі стали таким собі «тролінгом» американської сторони. Критики звільнення Комі припускають, що справжнім його мотивом могло бути прагнення перешкодити розслідуванню щодо російського втручання у вибори, на яких переміг Трамп, – що в Білому домі відкидають.

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