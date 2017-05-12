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- гетьман Петро Дорошенко останні двадцять років свого довгого й бурхливого життя прожив у почесному засланні в Росії. Був Вятським воєводою. Отримав від російського царя в маленькому містечку Яропольче (Волоколамський повіт поблизу Москви) помістя - 1000 дворів і пенсію в 1000 карбованців. Там же він і помер 9 листопада 1698 року, де і був похований. Був тричі одружений, мав двох дочок і трьох синів. Його правнучкою, по лінії останнього шлюбу з Агафією Єропкиною, була .... дружина Олександра Пушкіна – Наталя Гончарова...

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У розвідці США розповіли про стратегічні цілі Росії щодо України

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Опубліковано - 12.05.2017 18:38 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

У розвідці США розповіли про стратегічні цілі Росії щодо України
У розвідці США розповіли про стратегічні цілі Росії щодо України
Cтратегічною метою Росії щодо України в 2017 році є не дати їй інтегруватися в західні структури.

Про це заявив директор національної розвідки США Ден Коутс, повідомляє The Economic Times.

«За нашою оцінкою, стратегічні цілі Москви в Україні - підтримувати довгостроковий вплив на Київ і зривати спроби України інтегруватися в західні інститути, залишаться незмінними в 2017 році», - сказав він під час засідання комітету з розвідки сенату США.

Крім того, за словами Коутса, Росія також буде більш авторитарною у своїй внутрішній політиці. «Ми оцінюємо, що Росія, ймовірно, буде більш агресивною у глобальних справах, більш непередбачуваною у своєму підході до США», - зазначив він.

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