У розвідці США розповіли про стратегічні цілі Росії щодо України
Про це заявив директор національної розвідки США Ден Коутс, повідомляє
«За нашою оцінкою, стратегічні цілі Москви в Україні - підтримувати довгостроковий вплив на Київ і зривати спроби України інтегруватися в західні інститути, залишаться незмінними в 2017 році», - сказав він під час засідання комітету з розвідки сенату США.
Крім того, за словами Коутса, Росія також буде більш авторитарною у своїй внутрішній політиці. «Ми оцінюємо, що Росія, ймовірно, буде більш агресивною у глобальних справах, більш непередбачуваною у своєму підході до США», - зазначив він.