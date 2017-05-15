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Чи знаєте Ви, що:
- Українські дерев`яні церкви були збудовані у символічній формі кораблів та звернуті зі Сходу на Захід. Історично, українські церкви були побудовані з центральним нефом та двома боковими проходами. Це розділення споруди на три частини відповідає трьом догмам, або Божої Священної триєдності: духу, душі, та тілу людини. Багаточислені куполи та шпилі позначають щогли кораблю, а хрести на кожному вістрі розмежовують де бути вітрилам.

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Кібервійна. В Європі підсумовують наслідки масованої атаки хакерів

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Опубліковано - 15.05.2017 18:40 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Кібервійна. В Європі підсумовують наслідки масованої атаки хакерів
Кібервійна. В Європі підсумовують наслідки масованої атаки хакерів
Подальшому масовому поширенню вірусних програм WannaCrypt та WannaCry вдалося запобігти, зазначають у Європолі. Через кібератаку Renault змушений був припинити виробництво на одній з фабрик у Франції.

У поліцейській служби ЄС Європол заявили про успіх у спробах перешкодити подальшому масовому поширенню вірусних комп’ютерних програм WannaCrypt та WannaCry. Відповідну заяву зробив у понеділок, 15 травня, речник Європолу в Гаазі, передає інформагенція AFP. За словами речника, кількість жертв вірусу "вочевидь, не зросла", а ситуація в Європі, здається, стабільна, тож це - "успіх".

Між тим багатьом експертам із кібербезпеки довелося на тлі хакерських атак актуалізувати системи безпеки, додали в Європолі.

Renault зупинив конвеєр на одній з фабрик у Франції

У поліцейській служби ЄС додали, що кількість жертв хакерської атаки WannaCry сягнула в Європі 200 тисяч. Ураженими виявились як комп’ютери приватних користувачів, так і великих підприємств. Приміром, французький виробник автомобілів Renault внаслідок хакерськоъ атаки змушений був тимчасового припинити виробництво на одній з фабрик.

Речниця Renault заявила, що співробітники компанії, котрі відповідають за кібербезпеку, займаються "профілактичними роботами" на фабриці в північнофранцузькому місті Дуе. Мета цих робіт - запобігти поширенню вірусу з заражених ним комп’ютерів на інші.

Путін відхрестився від причетності до кібератаки

Тим часом російський президент Владімір Путін заявив, що Росія не стоїть за нещодавніми кібератаками. Відповідну заяву він зробив 15 травня в Пекіні, де перебуває з візитом, передає інформагенція Reuters. За словами Путіна, російські організації теж зачепили ці вірусні атаки, але "серйозної шкоди" вони не завдали.

Раніше президент корпорації Microsoft Бред Сміт заявив, що відповідальність за глобальну хакерську атаку почасти несе й американський уряд, адже шкідливі програми були викрадені хакерами в Агентства національної безпеки США (АНБ).

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