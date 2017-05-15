Кібервійна. В Європі підсумовують наслідки масованої атаки хакерів

У поліцейській служби ЄС Європол заявили про успіх у спробах перешкодити подальшому масовому поширенню вірусних комп’ютерних програм WannaCrypt та WannaCry. Відповідну заяву зробив у понеділок, 15 травня, речник Європолу в Гаазі, передає інформагенція AFP. За словами речника, кількість жертв вірусу "вочевидь, не зросла", а ситуація в Європі, здається, стабільна, тож це - "успіх".Між тим багатьом експертам із кібербезпеки довелося на тлі хакерських атак актуалізувати системи безпеки, додали в Європолі.У поліцейській служби ЄС додали, що кількість жертв хакерської атаки WannaCry сягнула в Європі 200 тисяч. Ураженими виявились як комп’ютери приватних користувачів, так і великих підприємств. Приміром, французький виробник автомобілів Renault внаслідок хакерськоъ атаки змушений був тимчасового припинити виробництво на одній з фабрик.Речниця Renault заявила, що співробітники компанії, котрі відповідають за кібербезпеку, займаються "профілактичними роботами" на фабриці в північнофранцузькому місті Дуе. Мета цих робіт - запобігти поширенню вірусу з заражених ним комп’ютерів на інші.Тим часом російський президент Владімір Путін заявив, що Росія не стоїть за нещодавніми кібератаками. Відповідну заяву він зробив 15 травня в Пекіні, де перебуває з візитом, передає інформагенція Reuters. За словами Путіна, російські організації теж зачепили ці вірусні атаки, але "серйозної шкоди" вони не завдали.Раніше президент корпорації Microsoft Бред Сміт заявив, що відповідальність за глобальну хакерську атаку почасти несе й американський уряд, адже шкідливі програми були викрадені хакерами в Агентства національної безпеки США (АНБ).