Президент Порошенко ввів в дію рішення РНБО

Про це повідомила прес-служба РНБО.На підставі пропозицій Служби безпеки України, Національного банку України та Кабінету міністрів України Рада національної безпеки і оборони України прийняла«Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».Рішення передбачає продовження дії санкцій щодо фізичних та юридичних осіб, запроваджених рішенням РНБО України від 16 вересня 2016 року, введеного в дію Указом Президента України від 17 жовтня 2016 року № 467.Також передбачається застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до:- фізичних осіб, причетних до проведення нелегітимних виборів до Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації сьомого скликання на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь;- юридичних осіб України, які розташовані на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, у зв’язку з підтвердженням факту їх незаконної перереєстрації за російським законодавством;- до фізичних осіб-громадян РФ (слідчі, судді, працівники правоохоронних органів), причетних до незаконного переслідування та протиправних дій щодо громадян України;- до юридичних осіб РФ, діяльність яких загрожує інформаційній та кібернетичній безпеці України.Кабінету Міністрів України, Службі безпеки України за участю Національного банку України доручено відпрацювати механізм забезпечення виконання цього рішення.Окрім того, Указом передбачено створення єдиного санкційного списку для фізичних та юридичних осіб.