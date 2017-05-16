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- гетьман Петро Дорошенко останні двадцять років свого довгого й бурхливого життя прожив у почесному засланні в Росії. Був Вятським воєводою. Отримав від російського царя в маленькому містечку Яропольче (Волоколамський повіт поблизу Москви) помістя - 1000 дворів і пенсію в 1000 карбованців. Там же він і помер 9 листопада 1698 року, де і був похований. Був тричі одружений, мав двох дочок і трьох синів. Його правнучкою, по лінії останнього шлюбу з Агафією Єропкиною, була .... дружина Олександра Пушкіна – Наталя Гончарова...

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У Кремлі побачили в указі Порошенка запровадження цензури

Імперія «Совок» 194 перегляди Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 16.05.2017 17:12 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

У Кремлі побачили в указі Порошенка запровадження цензури
У Кремлі побачили в указі Порошенка запровадження цензури
У Міністерстві закордонних справ Росії назвали «проявом цензури» запровадження в Україні оновлених санкцій проти російських компаній і осіб.

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова у коментарі російському виданню «Комерсант» заявила, що такий крок Києва є «проявом цензури з політичних мотивів».

«Київський режим використовує всілякі силові методи впливу на своїх громадян: від заборони музики і літератури до військової агресії проти свого народу», – додала Захарова.

Водночас речник президента Росії Дмітрій Пєсков заявив, що Кремль наразі не розробив заходів у відповідь, проте «не забуває про принцип взаємності».

«Ми дуже уважно відстежуємо ситуацію і, звичайно, не забуваємо про принцип взаємності… Наразі не готовий вам сказати (які кроки робитиме Москва у відповідь – ред.). В Україні не так багато якихось потужних інформаційних ресурсів, які мають популярність у російськомовному просторі», – цитує речника Владіміра Путіна російське державне агентство ТАСС.

У Кремлі також назвали запроваджені Києвом санкції проти російських юридичних і фізичних осіб «недружнім і недалекоглядним» кроком, що порушує права українців на отримання інформації.

16 травня президент України Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України, що передбачає застосування нових санкцій проти російських фізичних і юридичних осіб.

У списку 468 юридичних осіб – зокрема, сервіси «Яндекс», соцмережі «ВКонтакте», «Однокласники», сайти Mail.Ru Group, антивірусні компанії «Лабораторія Касперського» і DrWeb. Економічні санкції також запроваджуються проти найбільших російських телекомпаній: «ТВ Центр», РБК, ВГТРК, «НТВ-Плюс», «Звезда», ТНТ, РЕН, ОТР.

Згідно з указом, інтернет-провайдери зобов’язані заблокувати доступ до цих інтернет-ресурсів.

Вперше Україна запровадила обмеження щодо Росії у вересні 2015 року. Це зробили у відповідь на анексію Криму і збройну підтримку сепаратистів на Донбасі.

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