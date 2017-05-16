У Кремлі побачили в указі Порошенка запровадження цензури

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова у коментарі російському виданню «Комерсант» заявила, що такий крок Києва є «проявом цензури з політичних мотивів».«Київський режим використовує всілякі силові методи впливу на своїх громадян: від заборони музики і літератури до військової агресії проти свого народу», – додала Захарова.Водночас речник президента Росії Дмітрій Пєсков заявив, що Кремль наразі не розробив заходів у відповідь, проте «не забуває про принцип взаємності».«Ми дуже уважно відстежуємо ситуацію і, звичайно, не забуваємо про принцип взаємності… Наразі не готовий вам сказати (які кроки робитиме Москва у відповідь – ред.). В Україні не так багато якихось потужних інформаційних ресурсів, які мають популярність у російськомовному просторі», – цитує речника Владіміра Путіна російське державне агентство ТАСС.У Кремлі також назвали запроваджені Києвом санкції проти російських юридичних і фізичних осіб «недружнім і недалекоглядним» кроком, що порушує права українців на отримання інформації.16 травня президент України Петро Порошенко своїмввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України, що передбачає застосування нових санкцій проти російських фізичних і юридичних осіб.У списку 468 юридичних осіб – зокрема, сервіси «Яндекс», соцмережі «ВКонтакте», «Однокласники», сайти Mail.Ru Group, антивірусні компанії «Лабораторія Касперського» і DrWeb. Економічні санкції також запроваджуються проти найбільших російських телекомпаній: «ТВ Центр», РБК, ВГТРК, «НТВ-Плюс», «Звезда», ТНТ, РЕН, ОТР.Згідно з указом, інтернет-провайдери зобов’язані заблокувати доступ до цих інтернет-ресурсів.Вперше Україна запровадила обмеження щодо Росії у вересні 2015 року. Це зробили у відповідь на анексію Криму і збройну підтримку сепаратистів на Донбасі.