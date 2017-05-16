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Ситуація на фронті: обстріли не припиняються

Війна з Росією (АТО) 190 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 16.05.2017 22:01 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуація на фронті: обстріли не припиняються
Ситуація на фронті: обстріли не припиняються
Впродовж дня підрозділи російсько-терористичних військ продовжували обстрілювати позиції сил АТО. З початку доби бойовики 19 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України.

Про це повідомив прес-центр АТО.

Приморський напрямок. Бойовики обстрілювали наші опорні пункти в районі Павлополя, Широкиного, Водяного з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Неподалік Чермалика вони били з великокаліберного кулемету. По наших позиціях біля Красногорівки ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм. А українських воїнів, котрі тримають оборону поблизу Новотроїцького, обстрілював ворожий снайпер.

Донецький напрямок. Околиці Авдіївки та окремі позиції південніше цього міста противник обстрілював з 82-мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. З передмістя тимчасово окупованої Горлівки бойовиками били в бік наших опорних пунктів в районі Зайцевого з озброєння БТР, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Луганський напрямок. Обстрілявши рано вранці українських захисників в районі селища Жовтого з 120-мм мінометів, а позиції біля н.п. Лопаскине з станкового протитанкового гранатомету, незаконні збройні формування суттєво знизили свою вогневу активність. Впродовж світлої пори доби, станом на цю годину, не було зафіксовано жодного факту застосування ними зброї на цьому напрямку.

З початку доби втрат серед українських воїнів не було.

Підрозділи сил АТО повністю контролюють ситуацію у зоні своєї відповідальності та перебувають у готовності дати противнику гідну відсіч.

Ситуація у зоні проведення АТО впродовж минулої доби залишалась напруженою. Відносно знизивши свою бойову активність вчора вдень, російсько-терористичні війська знову почали більш інтенсивно вести обстріли позицій ЗС України ввечері. Всього впродовж минулої доби противник 37 разів відкривав вогонь по позиціях українських захисників вздовж усієї лінії розмежування.

Приморський напрямок. Зафіксовано 12 ворожих обстрілів. На цьому напрямку бойовики найчастіше обстрілювали наші опорні пункти в районі Широкиного. Проте здебільшого використовували стрілецьку зброю. Неподалік Гнутового вони били з автоматичних станкових гранатометів. А на ділянці лінії розмежування, що розташована ближче до тимчасово окупованого Донецька, противник вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів по наших позиціях поблизу Красногорівки та Новомихайлівки.

Донецький напрямок. Тут проросійські бандформування здійснили найбільше обстрілів підрозділів сил АТО. Найчастіше обстрілювали наші позиції на околиці Авдіївки. Використовували 82-мм міномети, озброєння БМП, гранатомети та стрілецьку зброю. З таких же засобів ураження бойовики вчора ввечері вели вогонь по українських позиціях в районі Пісків, Верхньотороцекого, Новгородського, Майорська та Зайцевого. Окрім того, біля Зайцевого незаконні збройні формування били з 120-мм мінометів.

Луганський напрямок. Впродовж минулої доби зафіксовано 10 епізодів застосування бойовиками зброї. В тім, саме на цьому напрямку противник найбільш активно використовував артилерійські системи калібру більше 100 мм. Так, ввечері бандити били зі 120-мм мінометів по наших опорних пунктах поблизу Новозванівки, Новоолександрівки та Троїцького. Неподалік Троїцького бойовики також застосували ствольну артилерію калібру 122 мм. Водночас, в районі цих же населених пунктів противник вів вогонь і з легшого озброєння - гранатометів, кулеметів та мінометів калібру 82 мм.

Впродовж минулої доби двоє військовослужбовців ЗС України отримали поранення.



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