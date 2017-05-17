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Санкційний указ Порошенка спричинив неоднозначну реакцію в Європі

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Опубліковано - 17.05.2017 13:13 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Санкційний указ Порошенка спричинив неоднозначну реакцію в Європі
Санкційний указ Порошенка спричинив неоднозначну реакцію в Європі
Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд висловив стурбованість у зв’язку з блокуванням в Україні веб-ресурсів і соціальних мереж.

За його словами, таке рішення йде врозріз із розумінням свободи слова.

«Блокування соціальних мереж, пошукових систем, поштових служб і новинних веб-сайтів йде врозріз із нашим загальним розумінням свободи слова і свободи мас медіа. Більше того, такі заборони не відповідають принципу пропорційності», – йдеться в заяві Ягланда, розміщеній на сайті Ради Європи.

16 травня президент України Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України, що передбачає застосування нових санкцій проти російських фізичних і юридичних осіб.

У списку 468 юридичних осіб – зокрема, сервіси «Яндекс», соцмережі «ВКонтакте», «Однокласники», сайти Mail.Ru Group, антивірусні компанії «Лабораторія Касперського» і DrWeb. Економічні санкції також запроваджуються проти найбільших російських телекомпаній: «ТВ Центр», РБК, ВГТРК, «НТВ-Плюс», «Звезда», ТНТ, РЕН-ТВ, ОТР.

Згідно з указом, інтернет-провайдери зобов’язані заблокувати доступ до цих інтернет-ресурсів.

Крім того, санкції запроваджуються проти 1228 фізичних осіб: громадян України, Росії й інших держав. Термін дії обмежень – від одного до трьох років. Рішення було опубліковане 17 травня і сьогодні ж набуває чинності.

Голова Інтернет-асоціації України Олександр Федієнко заявив, що здійснення блокування російських сайтів, що потрапили під санкції, українськими провайдерами наразі неможливе технічно. За його словами, для реалізації блокування провайдерам може знадобитися час і великі кошти на переоснащення обладнання та зміну топології мережі.

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch вважає, що президентові України слід скасувати заборону, а також вжити заходів щодо захисту свободи слова і інформації в Україні. На відміну від правозахисників, у НАТО погодилися з позицією Києва, що рішення блокувати в Україні російські інтернет-ресурси є питанням безпеки, а не свободи слова.

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