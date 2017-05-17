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Чи знаєте Ви, що:
- найдовший духовий музичний інструмент в світі - це трембіта, — конічна дерев’яна труба без бокових отворів. ЇЇ довжина може досягати чотирьох метрів. Діапазон трембіти — дві з половиною октави. Її звуки чутно більш ніж за десять кілометрів. Цей традиційний для жителів українських Карпат інструмент і досі використовується. Трембітарі сповіщають горян про важливі події. Якщо Ви включите до програми своєї подорожі один з фестивалів краю, то обов’язково познайомитеся з незвичайним інструментом.

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Російські війська можуть використати сервіси Яндексу під час наступу

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Опубліковано - 17.05.2017 17:49 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Російські війська можуть використати сервіси Яндексу під час наступу
Російські війська можуть використати сервіси Яндексу під час наступу
Росія може використовувати сервіси “Яндексу” такі, як “Яндекс.Затори”, “Яндекс.Навігатор”, для планування ефективніших наступальних дій на території України.

Про це заявив керівник служби з питань інформаційної безпеки Апарату РНБО Валентин Петров під час “круглого столу” у Києві на тему “Нові санкції щодо країни-агресора: що далі?", повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Сервіси “Яндексу”, наприклад “Яндекс.Пробки”, “Навігатор” - це ж в режимі онлайн отримується інформація про стан шляхів, пропускну здатність і завантаженість усіх доріг на території України. Якщо треба планувати будь-який наступ, прорив, чи якісь інші дії - то кращої ситуації і не придумаєш. Не потрібні й агентура, розвідники, навіть супутники не потрібні. Ми все самі даємо”, - сказав він.

Петров наголосив, що санкції проти російських компаній, які були запроваджені нещодавнім рішенням РНБО, слід було приймати ще раніше з метою забезпечення безпеки держави.

Як повідомлялося, напередодні Президент України Петро Порошенко підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО про запровадження нових санкцій проти Росії. До санкційного списку увійшли 1228 фізичних осіб і 468 — юридичних. Зокрема, санкції введені проти ТОВ "Яндекс" (Москва) і "Яндекс.Україна".

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