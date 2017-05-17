Російські війська можуть використати сервіси Яндексу під час наступу

Про це заявив керівник служби з питань інформаційної безпеки Апарату РНБО Валентин Петров під час “круглого столу” у Києві на тему “Нові санкції щодо країни-агресора: що далі?", повідомляє кореспондент Укрінформу.“Сервіси “Яндексу”, наприклад “Яндекс.Пробки”, “Навігатор” - це ж в режимі онлайн отримується інформація про стан шляхів, пропускну здатність і завантаженість усіх доріг на території України. Якщо треба планувати будь-який наступ, прорив, чи якісь інші дії - то кращої ситуації і не придумаєш. Не потрібні й агентура, розвідники, навіть супутники не потрібні. Ми все самі даємо”, - сказав він.Петров наголосив, що санкції проти російських компаній, які були запроваджені нещодавнім рішенням РНБО, слід було приймати ще раніше з метою забезпечення безпеки держави.Як повідомлялося, напередодні Президент України Петро Порошенко підписав, яким ввів у дію рішення РНБО про запровадження нових санкцій проти Росії. До санкційного списку увійшли 1228 фізичних осіб і 468 — юридичних. Зокрема, санкції введені проти ТОВ "Яндекс" (Москва) і "Яндекс.Україна".