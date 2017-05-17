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Ситуація на фронті: російські бойовики ввели в бій танки

Війна з Росією (АТО) 167 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 17.05.2017 22:40 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуація на фронті: російські бойовики ввели в бій танки
Ситуація на фронті: російські бойовики ввели в бій танки
Впродовж сьогоднішнього дня підрозділи російсько-терористичних військ не припиняли обстрілювати позиції сил АТО. З початку доби бойовики 30 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України.

Про це повідомив прес-центр АТО.

Приморський напрямок. Бойовики неодноразово обстрілювали наші опорні пункти в районі Павлополя з мінометів калібрів 120 та 82 мм, гранатометів та стрілецької зброї. По опорних пунктах біля Широкиного бандити вели вогонь з озброєння БМП, біля Чермалика та Новотроїцького - з гранатометів, неподалік Лебединського - з великокаліберних кулеметів. Північніше, в районі Красногорівки, бойовики били з 82-мм мінометів та ручних протитанкових гранатометів.

Донецький напрямок. Найнапруженішою ситуація залишається на південній околиці Авдіївки. Там противник використовував 120-мм та 82-мм міномети, а також стрілецьку зброю й великокаліберні кулемети. З такого ж озброєння бойовики рано вранці обстріляли опорні пункти сил АТО біля Верхньоторецького. Окрім того, з мінометів різних калібрів та озброєння танку проросійські бандформування вели вогонь по бійцях ЗС України, які тримають оборону неподалік Кам’янки.

Луганський напрямок. На цій ділянці лінії розмежування бойовики російсько-терористичних військ впродовж дня декілька разів вели інтенсивний вогонь по українських воїнах, котрі обороняють селище Кримське. Противник використовував міномети калібрів 120 й 82 мм, а також гранатомети різних систем.

З початку доби двоє українських воїнів зазнали поранень.

Підрозділи сил АТО повністю контролюють ситуацію у зоні відповідальності та перебувають у готовності дати противнику гідну відсіч.

Ситуація у зоні проведення АТО впродовж минулої доби суттєвих змін не зазнала - залишається складною, проте стабільною та контрольованою українськими воїнами. Російсько-терористичні війська продовжують обстрілювати позицій ЗС України, не гребують час від часу використовувати й міномети калібру 120 мм. Всього впродовж минулої доби противник 43 рази відкривав вогонь по позиціях українських захисників вздовж усієї лінії розмежування.

Приморський напрямок. Найгарячішими точками цього напрямку залишаються ділянки в районі населених пунктів Широкине, Водяне, Павлополь, Гнутове. Там бойовики ввечері обстрілювали наші позиції традиційно зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів. Біля Широкиного та Водяного бойовики також використовували озброєння БМП. Неподалік Павлополя - міномети калібру 82 мм. Обстрілював противник українських захисників й північніше: в районі Мар’їнки з великокаліберних кулеметів, біля Красногорівки - з 82-мм мінометів та протитанкового ракетного комплексу.

Донецький напрямок. Тут проросійські бандформування ввечері зосередили свій вогонь в районі Авдіївки. ЇЇ передмістя та деякі позиції південніше бойовики обстрілювали з заборонених Мінськими домовленостями 120-мм мінометів й озброєння танку. Одна ворожа міна калібру 120 мм знову влучила у житловий квартал Авдіївки. На щастя, цього разу ніхто з місцевих мешканців не постраждав. Біля Верхньоторецького противник бив з мінометів калібру 82 мм, гранатометів і стрілецької зброї. По українських воїнах поблизу Новолуганського бандит вели вогонь з озброєння БМП. А неподалік селища Травневе били з 120-мм мінометів.

Луганський напрямок. На цій ділянці фронту впродовж минулої доби зафіксовано 8 епізодів застосування бойовиками зброї. Тут противник вів вогонь зі 120-мм мінометів по наших укріпленнях поблизу Кримського, Трьохізбенки та Кряківки. Там же подекуди бойовики застосовували стрілецьку зброю, гранатомети і міномети калібру 82 мм. А один з опорних пунктів сил АТО неподалік Малинового був обстріляний ворогом зі стрілецької зброї.

Впродовж минулої доби втрат серед військовослужбовців ЗС України не було.



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