Справа Януковича: звернень до Росії про допомогу не буде

Про це заявив суддя Владислав Дев’ятко на підготовчому засіданні суду, де має бути ухвалене рішення про призначення справи про державну зраду екс-президента до судового розгляду або про повернення обвинувального акту прокуратурі.Захисники Віктора Януковича на засіданні, яке триває в Оболонському райсуді, наполягають на тому, що підготовче засідання має відбуватися за участі Януковича, який висловив таке бажання.Адвокат Віталій Сердюк заявив, що Оболонський суд мав звернутися до міністерства юстиції Росії та Ростовського обласного суду з проханням забезпечити відеозв’язок із обвинуваченим відповідно до міжнародних конвенцій."Суд вимушений нагадати захисту, що Янукович обвинувачується у державній зраді на користь Російської Федерації, пособництві у веденні агресивної війни з боку Російської Федерації. За таких умов звернення за міжнародною правовою допомогою до Росії суд вважає недоцільним", - заявив Владислав Дев’ятко.Суддя наголосив, що на підготовчому засіданні участь обвинуваченого не є обов’язковою. Водночас, сказав Владислав Дев’ятко, суд врахував пояснення Віктора Януковича про те, що він не може брати участь у засіданні особисто."Суд запропонував захисту сертифіковане програмне забезпечення для того, щоб обвинувачений міг вийти на відеозв’язок з будь-якої точки світу чи з Росії", - додав суддя.Він також повідомив, що на засіданні 18 травня "ніякого допиту обвинуваченого не заплановано".Сторона обвинувачення вважає, що своїми вимогами захисники екс-президента затягують розгляд справи."Зі сторони захисту відбувається маніпулювання своїм правом щодо участі чи неучасті у засіданні обвинуваченого", - заявив військовий прокурор Руслан Кравченко.Захисники, натомість, твердять, що прокурори хочуть "якомога швидше отримати політичний вирок".Віталій Сердюк заявив, що йому відоме неофіційне розпорядження генпрокуратури завершити справу до 24 серпня, Дня незалежності України.Ці заяви заперечив прокурор Руслан Кравченко."Це маніпуляція громадською думкою, ніякі розпорядження обвинувачі ні від кого не отримували. Це лише спроба затягти судовий процес", - заявив він.Ростовський обласний суд напередодні повідомив, що відеозв’язок між Києвом і Ростовом-на-Дону організовано не буде, оскільки Оболонський райсуд офіційно не звертався з проханням про міжнародну правову допомогу.Зокрема, російський суд посилається на 5 статтю Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах.4 травнязаочний судовий процес над екс-президентом Віктором Януковичем за звинуваченням у державній зраді.У ГПУ кажуть, що отримали беззаперечні документальні докази державної зради Януковича. Одним із цих доказів, за версією прокуратури, є звернення екс-президента до лідера РФ Владіміра Путіна із проханням ввести війська на українську територію.4 березня 2014 року на засіданні Ради безпеки ООН посол Росії Віталій Чуркін показав і зачитав листа від пана Януковича на адресу президента Росії з проханням ввести війська.Колишній президент та його захист заперечують звинувачення, а також називають заочний процес незаконним.Процес над Віктором Януковичем став можливим завдяки запровадженню в Україні тимчасового механізму заочного засудження громадян, які переховуються від слідства понад півроку.