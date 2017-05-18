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- передтечею кінотворчості італійськіх неореалістів була стрічка, знята українською кіностудією. Цією кінострічкою фахівці вважають фільм Марка Донського “Веселка” (1943 рік) за однойменною повістю Ванди Василевської. Фільм був знятий на київській кіностудії, яка в роки Другої світової війни була евакуйована в Середню Азію. Він розповідає про українське село під час війни. Президент Рузвельт, переглянувши фільм, надіслав режисерові телеграму з подякою, а у 1944 році картина була відзначена Асоціацією кіно і радіо США.

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Washington Post опублікувало розмову лідерів Республіканської партії США про Україну

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Опубліковано - 18.05.2017 21:40 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Washington Post опублікувало розмову лідерів Республіканської партії США про Україну
Washington Post опублікувало розмову лідерів Республіканської партії США про Україну
Американське видання The Washington Post опублікувало стенограму розмови лідерів Республіканської партії США, в якій йдеться, зокрема, про Україну, а також втручання Росії у президентські вибори США.

"Розмова дає уявлення про внутрішні погляди лідерів Республіканської партії, які зараз перебувають під зростаючим тиском через поведінку президента Трампа. Запис, який отримало The Washington Post, показує, що республіканське керівництво в приватному порядку обговорили участь Росії у виборах 2016 року і відносини Трампа до Путіна", - йдеться у повідомленні до запису.

Бесіду, ймовірно, вели сенатор Кевін Маккарті, конгресмен Кеті Макморріс-Роджерс, спікер Конгресу США Пол Раян і конгресмен Патрік МакГенрі. Голос одного з учасників розмови журналісти не розпізнали.

Маккарті і Раян згадали про зустріч з українським прем’єром, зазначили, що він є антикорупціонером, хорошим хлопцем та згадали про те, що він працював над поправками до Конституції у сфері судової реформи.

Республіканці, зокрема, обговорили ситуацію в Україні загалом. "Росіяни бомблять їх щодня 30–40-мм снарядами. Крим втрачено. Українці намагаються очистити свій уряд, щоб показати, що вони належать тепер до Заходу, довести західному світові, що вони хочуть стати його частиною або йдуть до того, щоб їхня країна дістала підтримку" – сказав конгресмен Раян.

Конгресмен Макморріс-Роджерс сказала, що була вражена під час візиту в Україну тим, як жителі країни борються за свою незалежність і свободу, водночас перебуваючи на лінії фронту.

Раян згадав, що Гройсман розмовляв із ним про думку, ніби Захід втомився від України. "Насправді це втома від Росії. Вона підкуповує наших популістів, людей у нашому уряді, щоб він погано працював, вона лізе до наших нафти і газу. Усе, що робить Росія, спрямоване здебільшого на те, щоб підірвати нашу країну. Вони збираються пройти катком по нас і зайти в Балтику або куди-небудь", – заявив Раян.

Республіканці водночас зазначили, що російська пропаганда – високої якості. Конгресмен Макморріс-Роджерс сказала, що Кремль поширює свою пропаганду і в Європі. Як приклад вона навела фінансування Москвою неурядових організацій у Європі, які виступають проти видобування сланцевого газу методом фрекінга. Конгресмен також сказала, що її лякає російське телебачення.

Раян зі свого боку зазначив, що Росія за допомогою пропаганди намагається "повернути Україну проти самої себе", і назвав таке бажання Москви "маніакальним". Він також підкреслив, що США – єдина країна, яка протистоїть цілям російської пропаганди.

Після цього американські політики перейшли до обговорення зламу серверів Демократичної партії США під час виборів у листопаді 2016 року президента США. Республіканці не сумніваються, що злам здійснили російські хакери. Також республіканці у своїй бесіді зі сміхом припустили, що президент Росії Володимир Путін платить двом американським політикам – конгресмену-республіканцеві Дейну Рорабейкеру і президенту США Дональду Трампу.

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