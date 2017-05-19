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Ситуація на фронті: напруга посилюєтья

Війна з Росією (АТО) 87 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 19.05.2017 15:12 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуація на фронті: напруга посилюєтья
Ситуація на фронті: напруга посилюєтья
Ситуація у зоні проведення АТО залишається напруженою. Російсько-терористичні війська продовжують обстрілювати позицій ЗС України. Кількість ворожих збройних провокацій зросла з настанням сутінок.

Про це повідомив прес-центр АТО.

Всього, впродовж минулої доби противник 40 разів відкривав вогонь по позиціях українських захисників вздовж усієї лінії розмежування.

Приморський напрямок. Зафіксовано близько 25 ворожих обстрілів. Зокрема, по укріпленнях сил АТО в районі Широкиного, Водяного, Талаківки, Лебединського та Бердянського бойовики неодноразово били з мінометів калібру 120 мм. Захисників Широкиного також було обстріляно з ворожих артилерійських систем калібру 122 мм. З більш легкого озброєння противник здійснював обстріли наших опорних пунктів неподалік Богданівки, Чермалика та Павлополя.

Донецький напрямок. Тут найскладнішою ситуація залишається у південному передмісті Авдіївки. Ввечері противник обстрілював українських воїнів на цій ділянці фронту з 122-мм артилерійських систем, мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів та кулеметів. Також з 82-мм мінометів бойовики били по наших позиціях поблизу Кам’янки. Неподалік Невельського вони вели вогонь з великокаліберних кулеметів. А в районі Зайцевого бандформування декілька разів били по наших позиціях з гранатометів різних систем та озброєння БМП.

Луганський напрямок. На цій ділянці фронту впродовж минулої доби зафіксовано 5 фактів застосування бойовиками зброї. Зокрема, ввечері незаконні збройні формування обстрілювали українських воїнів біля Троїцького з 82-мм мінометів та гранатометів. А в районі Малинового, Новозванівки та Новолоксандрівки били з гранатометів та стрілецької зброї.

Минулої доби противник знову обстріляв житлові райони українських міст. Обстрілявши з мінометів вчора зранку Красногорівку, ворог на цьому не спинився. Вже ввечері проросійські бандформування здійснили обстріл житлового сектору на східній околиці населеного пункту Бердянське, застосувавши заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм. Внаслідок влучання снарядів повністю зруйновані два житлові будинки по вулиці Морській, ще декілька будівель зазнали серйозних ушкоджень. На щастя, ніхто з мирних мешканців не постраждав.

Впродовж минулої доби 3 військовослужбовців ЗС України зазнали поранень.


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