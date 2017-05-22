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- найдовший духовий музичний інструмент в світі - це трембіта, — конічна дерев’яна труба без бокових отворів. ЇЇ довжина може досягати чотирьох метрів. Діапазон трембіти — дві з половиною октави. Її звуки чутно більш ніж за десять кілометрів. Цей традиційний для жителів українських Карпат інструмент і досі використовується. Трембітарі сповіщають горян про важливі події. Якщо Ви включите до програми своєї подорожі один з фестивалів краю, то обов’язково познайомитеся з незвичайним інструментом.

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Офіційний журнал ЄС оприлюднив рішення про безвізовий режим для громадян України

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Опубліковано - 22.05.2017 13:35 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Офіційний журнал ЄС оприлюднив рішення про безвізовий режим для громадян України
Офіційний журнал ЄС оприлюднив рішення про безвізовий режим для громадян України
В Офіційному журналі Європейського союзу 22 травня оприлюднено законодавчий акт, яким для громадян України з 11 червня запроваджується безвізовий режим.

Згідно з документом, Україна видалена зі списку країн, громадяни якої зобов’язані мати візу для перетину кордону, та внесена до списку тих країн, на громадян яких ця вимога не поширюється.

Рішення про введення безвізового режиму між ЄС та Україною набере чинності через 20 днів після оприлюднення.

Рада міністрів Євросоюзу 11 травня ухвалила остаточне рішення про надання Україні безвізового режиму. 17 травня відбулася церемонія підписання вказаного рішення, після чого законодавчий акт мав бути оприлюднений в Офіційному журналі ЄС.

Угода про лібералізацію візового режиму поширюватиметься на всі країни ЄС, окрім Великої Британії та Ірландії, а також діятиме в країнах шенгенського простору, що не входять у ЄС: Норвегії, Ісландії, Ліхтенштейні та Швейцарії. Для безвізових поїздок громадянам України необхідно отримати біометричний паспорт.

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