Офіційний журнал ЄС оприлюднив рішення про безвізовий режим для громадян України

Згідно з документом, Україна видалена зі списку країн, громадяни якої зобов’язані мати візу для перетину кордону, та внесена до списку тих країн, на громадян яких ця вимога не поширюється.Рішення про введення безвізового режиму між ЄС та Україною набере чинності через 20 днів після оприлюднення.Рада міністрів Євросоюзу 11 травня ухвалила остаточне рішення про надання Україні безвізового режиму. 17 травня відбулася церемонія підписання вказаного рішення, після чого законодавчий акт мав бути оприлюднений в Офіційному журналі ЄС.Угода про лібералізацію візового режиму поширюватиметься на всі країни ЄС, окрім Великої Британії та Ірландії, а також діятиме в країнах шенгенського простору, що не входять у ЄС: Норвегії, Ісландії, Ліхтенштейні та Швейцарії. Для безвізових поїздок громадянам України необхідно отримати біометричний паспорт.