Ситуация на фронті: російські бойовики знову застосували “Град”

Про це повідомив прес-центр АТО.Минулої доби противник 50 разів відкривав вогонь по українських воїнах, неодноразово використовуючи й важке артилерійське озброєння, застосування якого суворо заборонене Мінськими домовленостями.Приморський напрямок. Понад половину фактів порушення проросійськими НЗФ режиму припинення вогню, а саме 27, зафіксовано саме на цій частині фронту. Під вечір бойовики знову взялись обстрілювати оборонні укріплення ЗС України з артилерії. Зокрема, зі 120-мм мінометів ворог бив по наших позиціях в районі Широкиного, Чермалика та Водяного. Також з артилерійських систем калібру 122 мм бандформування обстріляли наші опорні пункти біля Широкиного й північніше, поблизу Мар’їнки. На тих же ділянках, а також неподалік Гнутового, Лебединського, Павлополя, Новотроїцького та Красногорівки бойовики активно вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних модифікацій, стрілецької зброї, деколи з озброєння БМП.Донецький напрямок. На цій ділянці фронту зафіксовано 17 випадків порушення бойовиками домовленостей про незастосування зброї. Найнапруженішою ситуацією залишається у передмісті Авдіївки, де бойовики вчора ввечері знову двічі били по наших позиціях з РСЗВ "Град". Зокрема, ворожі реактивні снаряди вкотре влучили й по житловому кварталу, що розташований на південній околиці цього населеного пункту. На щастя, ніхто з місцевих мешканців не постраждав. Втім, в декількох приватних будинках пошкоджені дахи й вікна.На тому ж напрямку противник неодноразово застосовував міномети, гранатомети й стрілецьку зброю в районі Новгородського, Верхньоторецького та Пісків. А по наших укріпленнях неподалік Невельського бойовики декілька разів стріляли з 122-мм артилерійських систем.Луганський напрямок. На цій ділянці фронту впродовж минулої доби НЗФ жодного разу не використовували важкого артилерійського озброєння. Всього нараховано 6 ворожих обстрілів. Ввечері противник обстріляв українських воїнів, котрі тримають оборону біля Троїцького, з мінометів калібру 82 мм. Пізніше вів вогонь з озброєння БТР, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів по наших укріпленнях в районі Новоолександрівки.В результаті бойових дій минулої доби 2-ох військовослужбовців ЗС України було поранено.