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- найдовший духовий музичний інструмент в світі - це трембіта, — конічна дерев’яна труба без бокових отворів. ЇЇ довжина може досягати чотирьох метрів. Діапазон трембіти — дві з половиною октави. Її звуки чутно більш ніж за десять кілометрів. Цей традиційний для жителів українських Карпат інструмент і досі використовується. Трембітарі сповіщають горян про важливі події. Якщо Ви включите до програми своєї подорожі один з фестивалів краю, то обов’язково познайомитеся з незвичайним інструментом.

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Ситуация на фронті: російські бойовики знову застосували “Град”

Війна з Росією (АТО) 46 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 25.05.2017 13:12 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуация на фронті: російські бойовики знову застосували “Град”
Ситуация на фронті: російські бойовики знову застосували “Град”
Ситуація у зоні проведення АТО залишається складною, з ознаками часткового її загострення на окремих ділянках лінії зіткнення.

Про це повідомив прес-центр АТО.

Минулої доби противник 50 разів відкривав вогонь по українських воїнах, неодноразово використовуючи й важке артилерійське озброєння, застосування якого суворо заборонене Мінськими домовленостями.

Приморський напрямок. Понад половину фактів порушення проросійськими НЗФ режиму припинення вогню, а саме 27, зафіксовано саме на цій частині фронту. Під вечір бойовики знову взялись обстрілювати оборонні укріплення ЗС України з артилерії. Зокрема, зі 120-мм мінометів ворог бив по наших позиціях в районі Широкиного, Чермалика та Водяного. Також з артилерійських систем калібру 122 мм бандформування обстріляли наші опорні пункти біля Широкиного й північніше, поблизу Мар’їнки. На тих же ділянках, а також неподалік Гнутового, Лебединського, Павлополя, Новотроїцького та Красногорівки бойовики активно вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних модифікацій, стрілецької зброї, деколи з озброєння БМП.

Донецький напрямок. На цій ділянці фронту зафіксовано 17 випадків порушення бойовиками домовленостей про незастосування зброї. Найнапруженішою ситуацією залишається у передмісті Авдіївки, де бойовики вчора ввечері знову двічі били по наших позиціях з РСЗВ "Град". Зокрема, ворожі реактивні снаряди вкотре влучили й по житловому кварталу, що розташований на південній околиці цього населеного пункту. На щастя, ніхто з місцевих мешканців не постраждав. Втім, в декількох приватних будинках пошкоджені дахи й вікна.
На тому ж напрямку противник неодноразово застосовував міномети, гранатомети й стрілецьку зброю в районі Новгородського, Верхньоторецького та Пісків. А по наших укріпленнях неподалік Невельського бойовики декілька разів стріляли з 122-мм артилерійських систем.

Луганський напрямок. На цій ділянці фронту впродовж минулої доби НЗФ жодного разу не використовували важкого артилерійського озброєння. Всього нараховано 6 ворожих обстрілів. Ввечері противник обстріляв українських воїнів, котрі тримають оборону біля Троїцького, з мінометів калібру 82 мм. Пізніше вів вогонь з озброєння БТР, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів по наших укріпленнях в районі Новоолександрівки.

В результаті бойових дій минулої доби 2-ох військовослужбовців ЗС України було поранено.


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