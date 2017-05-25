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Чи знаєте Ви, що:
- в Україні знаходиться унікальний міст, що пролягає між правим берегом однієї річки. Не вірите? Можете переконатися на власні очі, якщо відвідаєте Кам’янець-Подільську фортецю, що на Хмельниччині. Стара фортеця розташована на скелястому острові, охопленому петлею каньйону річки Смотрич. Таким чином, міст, що веде до фортеці, пролягає між двома точками правого берегу однієї річки. Крім того, ми не знайшли більше прикладів у світі, коли б міст тримався без усіляких підпор, а спирався б тільки на скелі. За однією з гіпотез, цей міст було зведено римлянами ще у II столітті під час походу Траянового війська на Дакію. Нині Кам’янецька фортифікація включена до переліку ЮНЕСКО

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Туск заявляє про розбіжності із Трампом у ставленні до Росії

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Опубліковано - 25.05.2017 17:34 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Туск заявляє про розбіжності із Трампом у ставленні до Росії
Туск заявляє про розбіжності із Трампом у ставленні до Росії
Між Європейським Союзом та Сполученими Штатами існують певні розбіжності щодо відносин з РФ, у питаннях торгівлі та клімату, заявив після зустрічі Трампа з лідерами ЄС президент Європейської Ради Дональд Туск.

Розбіжності у позиціях Сполучених Штатів Америки та Європейського Союзу з окремих питань зберігаються, заявив у четвер, 25 травня, президент Європейської Ради Дональд Туск після зустрічі президента США Дональда Трампа з лідерами Євросоюзу в Брюсселі. Зокрема, за словами Туска, це стосується ставлення до Росії, питань клімату та міжнародної торгівлі.

Водночас, запевнив президент Європейської Ради, з багатьох питань, які обговорювалися під час зустрічі, сторони мають спільну позицію. Це стосується насамперед протидії тероризму. Збігаються позиції сторін і в питанні врегулювання конфлікту в Україні.

"Але деякі питання залишаються відкритими, скажімо, клімат та торгівля, а також я не впевнений на всі 100 відсотків, що сьогодні можна сказати: "ми", тобто пан президент (США. - Ред.) та я - маємо спільну позицію, спільну думку щодо Росії, хоча що стосується конфлікту в Україні, то, здавалося, тут ми дотримуємося єдиної лінії", - зазначив Туск, цитує агентство Reuters.

Таяні: зустріч Трампа з лідерами ЄС була "дуже хорошою"

Голова Європарламенту Антоніо Таяні назвав зустріч між президентом США Дональдом Трампом та лідерами ЄС в Брюсселі "дуже хорошою". За словами Таяні, темами переговорів були боротьба з тероризмом, зокрема, з "Ісламською державою", ситуація на Близькому Сході, навколо Північної Кореї, а також торговельні та економічні питання, повідомляє кореспондент DW з Брюсселя.

Сама зустріч тривала на півгодини довше від запланованого часу. З боку ЄС у ній із самого початку взяли участь президент Європейської Ради Дональд Туск та голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер. Невдовзі до них приєдналися голова Європарламенту Антоніо Таяні та верховна представниця ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні.

У другій половині дня 25 травня Дональд Трамп має взяти участь у зустрічі лідерів країн-членів НАТО.

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