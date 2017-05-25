Туск заявляє про розбіжності із Трампом у ставленні до Росії

Розбіжності у позиціях Сполучених Штатів Америки та Європейського Союзу з окремих питань зберігаються, заявив у четвер, 25 травня, президент Європейської Ради Дональд Туск після зустрічі президента США Дональда Трампа з лідерами Євросоюзу в Брюсселі. Зокрема, за словами Туска, це стосується ставлення до Росії, питань клімату та міжнародної торгівлі.Водночас, запевнив президент Європейської Ради, з багатьох питань, які обговорювалися під час зустрічі, сторони мають спільну позицію. Це стосується насамперед протидії тероризму. Збігаються позиції сторін і в питанні врегулювання конфлікту в Україні."Але деякі питання залишаються відкритими, скажімо, клімат та торгівля, а також я не впевнений на всі 100 відсотків, що сьогодні можна сказати: "ми", тобто пан президент (США. - Ред.) та я - маємо спільну позицію, спільну думку щодо Росії, хоча що стосується конфлікту в Україні, то, здавалося, тут ми дотримуємося єдиної лінії", - зазначив Туск, цитує агентство Reuters.Голова Європарламенту Антоніо Таяні назвав зустріч між президентом США Дональдом Трампом та лідерами ЄС в Брюсселі "дуже хорошою". За словами Таяні, темами переговорів були боротьба з тероризмом, зокрема, з "Ісламською державою", ситуація на Близькому Сході, навколо Північної Кореї, а також торговельні та економічні питання, повідомляє кореспондент DW з Брюсселя.Сама зустріч тривала на півгодини довше від запланованого часу. З боку ЄС у ній із самого початку взяли участь президент Європейської Ради Дональд Туск та голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер. Невдовзі до них приєдналися голова Європарламенту Антоніо Таяні та верховна представниця ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні.У другій половині дня 25 травня Дональд Трамп має взяти участь у зустрічі лідерів країн-членів НАТО.