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- Гоголь, зупиняючись у німецьких готелях, підписувався як “Гоголь-українець”. Гоголя не любили в Росії, бо героїчною і красивою показував він Україну, а нерозумною і дикою Московщину. “Киньмо Московщину… Для кого ми працюємо?… Поїдемо до Києва, адже він наш, не їхній”, – писав він у листі до другого українця – Михайла Максимовича, видатного нашого вченого-природознавця, історика, філософа, фольклориста.

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Трамп не має чіткої позиції щодо санкцій проти Росії

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Опубліковано - 26.05.2017 10:30 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Трамп не має чіткої позиції щодо санкцій проти Росії
Трамп не має чіткої позиції щодо санкцій проти Росії
Білий дім переглядає серію санкцій, запроваджених проти Росії командою Барака Обами, але в нинішньої адміністрації Дональда Трампа наразі немає жодної позиції, чи підтримувати їх.

Про це сказав 25 травня керівник Економічної ради Білого дому Гері Кон.

Радник Трампа з економічних питань додав, що, коли європейські лідери на саміті НАТО в Брюсселі запитали президента США, чи планує він продовжувати санкції від 2014 року, запроваджені через передусім незаконну анексію Росією Криму, то його відповідь була, що він іще не вирішив, що робити.

«Я думаю, що президент розглядає це. Зараз у нас немає позиції», – сказав Кон журналістам в президентському літаку дорогою на Сицилію, де 25 травня відбудеться саміт «Групи семи». Водночас економічний радник Трампа зазначив, що у президента США є «багато варіантів», які він розглядає в контексті теми санкцій.

Під час виборчої кампанії Дональд Трамп не виключив зняття санкцій з Росії, тоді як посол США в ООН Ніккі Гейлі заявила, що нова адміністрація не скасує їх, доки Москва не поверне Україні Крим.

Санкції були запроваджені окремо Сполученими Штатами і Європейським союзом в 2014 році і відтоді неодноразово продовжувалися і розширювалися.

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