Трамп не має чіткої позиції щодо санкцій проти Росії

Про це сказав 25 травня керівник Економічної ради Білого дому Гері Кон.Радник Трампа з економічних питань додав, що, коли європейські лідери на саміті НАТО в Брюсселі запитали президента США, чи планує він продовжувати санкції від 2014 року, запроваджені через передусім незаконну анексію Росією Криму, то його відповідь була, що він іще не вирішив, що робити.«Я думаю, що президент розглядає це. Зараз у нас немає позиції», – сказав Кон журналістам в президентському літаку дорогою на Сицилію, де 25 травня відбудеться саміт «Групи семи». Водночас економічний радник Трампа зазначив, що у президента США є «багато варіантів», які він розглядає в контексті теми санкцій.Під час виборчої кампанії Дональд Трамп не виключив зняття санкцій з Росії, тоді як посол США в ООН Ніккі Гейлі заявила, що нова адміністрація не скасує їх, доки Москва не поверне Україні Крим.Санкції були запроваджені окремо Сполученими Штатами і Європейським союзом в 2014 році і відтоді неодноразово продовжувалися і розширювалися.