Український експорт до ЄС зростає

У абсолютному вимірі експорт товарів та послуг з України до ЄС збільшився на 782,3 млн доларів. Це найшвидші темпи зростання серед інших торговельних партнерів України, серед яких ЄС і надалі веде перед.Згідно із даними, оприлюдненими Міністерством економічного розвитку і торгівлі, нині на ЄС припадає 36,4% українського експорту. У 2015 році ця частка становила 32,8%.Загалом на ЄС припадає 38,4% української торгівлі. При цьому частка Росії, яка залишається найбільшим торговельним партнером, як окрема країна, склала 9%.Росія також входить у трійку країн-лідерів зростання українського експорту.Попри заборону на транзит українських товарів російською територією, Росія є найбільшим покупцем українських послуг, серед яких транспортні послуги - на першому місті. На Росію припадає 33,5% експорту послуг з України, тоді як на ЄС - 30,2%.Як заявила в інтерв’ю ВВС Україна заступник міністра економічного розвитку, Торговий представник України Наталія Микольська, "тут немає нічого протиприродного".Вона також пояснила, що попри усі економічні обмеження, що діють між Україною і Росією, розірвати старі торговельні зв’язки непросто. Проте, за її словами, "і ми, і бізнес розуміємо, що ситуація на цьому ринку може швидко змінюватися. Тому ті, хто раніше експортував до РФ, шукають і зараз вже успішно знаходять інші ринки."Крім країн ЄС, найбільше зростання українського експорту відбулося у такі країни:- Індія (на $353,8 млн),- Росія (на $284,6 млн),- Туреччина (на $177,7 млн),- Іран (на $146,2 млн),- Єгипет (на $136,0 млн),- США (на $125,4 млн),- Ізраїль (на $106,1 млн).Загальний експорт українських товарів і послуг у січні-березні цього року склав 12,4 млрд, доларів, що на 28% більше, ніж у 2016 році. При цьому експорт товарів зріс на 34,4%.У структурі експорту товарів найбільшу частку складають:продукція АПК та харчової промисловості (44%),продукція металургії (23,4%),машинобудування (10,4%),мінеральні продукти (9,2%).Мінекономіки також повідомляє, що майже усі регіони України, крім Луганської та Одеської, нарощували експортний потенціал. Лідерами зростання експорту у І кварталі цього року стали:місто Київ,Дніпропетровська,Донецька,Запорізька,Полтавська області.