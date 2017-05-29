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Український експорт до ЄС зростає

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Опубліковано - 29.05.2017 17:46 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Український експорт до ЄС зростає
Український експорт до ЄС зростає
У першому кварталі цього року експорт українських товарів до Європейського Союзу зріс на 24,5% у порівнянні з 2016.

У абсолютному вимірі експорт товарів та послуг з України до ЄС збільшився на 782,3 млн доларів. Це найшвидші темпи зростання серед інших торговельних партнерів України, серед яких ЄС і надалі веде перед.

Згідно із даними, оприлюдненими Міністерством економічного розвитку і торгівлі, нині на ЄС припадає 36,4% українського експорту. У 2015 році ця частка становила 32,8%.

Загалом на ЄС припадає 38,4% української торгівлі. При цьому частка Росії, яка залишається найбільшим торговельним партнером, як окрема країна, склала 9%.

Росія також входить у трійку країн-лідерів зростання українського експорту.

Попри заборону на транзит українських товарів російською територією, Росія є найбільшим покупцем українських послуг, серед яких транспортні послуги - на першому місті. На Росію припадає 33,5% експорту послуг з України, тоді як на ЄС - 30,2%.

Як заявила в інтерв’ю ВВС Україна заступник міністра економічного розвитку, Торговий представник України Наталія Микольська, "тут немає нічого протиприродного".

Вона також пояснила, що попри усі економічні обмеження, що діють між Україною і Росією, розірвати старі торговельні зв’язки непросто. Проте, за її словами, "і ми, і бізнес розуміємо, що ситуація на цьому ринку може швидко змінюватися. Тому ті, хто раніше експортував до РФ, шукають і зараз вже успішно знаходять інші ринки."

Крім країн ЄС, найбільше зростання українського експорту відбулося у такі країни:

- Індія (на $353,8 млн),

- Росія (на $284,6 млн),

- Туреччина (на $177,7 млн),

- Іран (на $146,2 млн),

- Єгипет (на $136,0 млн),

- США (на $125,4 млн),

- Ізраїль (на $106,1 млн).

Загальний експорт українських товарів і послуг у січні-березні цього року склав 12,4 млрд, доларів, що на 28% більше, ніж у 2016 році. При цьому експорт товарів зріс на 34,4%.

У структурі експорту товарів найбільшу частку складають:

продукція АПК та харчової промисловості (44%),

продукція металургії (23,4%),

машинобудування (10,4%),

мінеральні продукти (9,2%).

Мінекономіки також повідомляє, що майже усі регіони України, крім Луганської та Одеської, нарощували експортний потенціал. Лідерами зростання експорту у І кварталі цього року стали:

місто Київ,

Дніпропетровська,

Донецька,

Запорізька,

Полтавська області.

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