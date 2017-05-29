Український експорт до ЄС зростає
У абсолютному вимірі експорт товарів та послуг з України до ЄС збільшився на 782,3 млн доларів. Це найшвидші темпи зростання серед інших торговельних партнерів України, серед яких ЄС і надалі веде перед.
Згідно із даними, оприлюдненими Міністерством економічного розвитку і торгівлі, нині на ЄС припадає 36,4% українського експорту. У 2015 році ця частка становила 32,8%.
Загалом на ЄС припадає 38,4% української торгівлі. При цьому частка Росії, яка залишається найбільшим торговельним партнером, як окрема країна, склала 9%.
Росія також входить у трійку країн-лідерів зростання українського експорту.
Попри заборону на транзит українських товарів російською територією, Росія є найбільшим покупцем українських послуг, серед яких транспортні послуги - на першому місті. На Росію припадає 33,5% експорту послуг з України, тоді як на ЄС - 30,2%.
Як заявила в інтерв’ю ВВС Україна заступник міністра економічного розвитку, Торговий представник України Наталія Микольська, "тут немає нічого протиприродного".
Вона також пояснила, що попри усі економічні обмеження, що діють між Україною і Росією, розірвати старі торговельні зв’язки непросто. Проте, за її словами, "і ми, і бізнес розуміємо, що ситуація на цьому ринку може швидко змінюватися. Тому ті, хто раніше експортував до РФ, шукають і зараз вже успішно знаходять інші ринки."
Крім країн ЄС, найбільше зростання українського експорту відбулося у такі країни:
- Індія (на $353,8 млн),
- Росія (на $284,6 млн),
- Туреччина (на $177,7 млн),
- Іран (на $146,2 млн),
- Єгипет (на $136,0 млн),
- США (на $125,4 млн),
- Ізраїль (на $106,1 млн).
Загальний експорт українських товарів і послуг у січні-березні цього року склав 12,4 млрд, доларів, що на 28% більше, ніж у 2016 році. При цьому експорт товарів зріс на 34,4%.
У структурі експорту товарів найбільшу частку складають:
продукція АПК та харчової промисловості (44%),
продукція металургії (23,4%),
машинобудування (10,4%),
мінеральні продукти (9,2%).
Мінекономіки також повідомляє, що майже усі регіони України, крім Луганської та Одеської, нарощували експортний потенціал. Лідерами зростання експорту у І кварталі цього року стали:
місто Київ,
Дніпропетровська,
Донецька,
Запорізька,
Полтавська області.