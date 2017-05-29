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Путін і Макрон поговорили про Україну

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Опубліковано - 29.05.2017 20:36 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Президенти Франці та Росії Еммануель Макрон та Владімір Путін
Президенти Франці та Росії Еммануель Макрон та Владімір Путін
Президенти Франці та Росії Еммануель Макрон та Владімір Путін після двосторонніх переговорів виступили за поглиблення співпраці.

Українське питання порушуватиметься у форматі "нормандської четвірки".

Президент Франції Еммануель Макрон після двосторонніх переговорів із російським колегою Владіміром Путіним у Версалі в понеділок, 29 травня, заявив, що налаштований на поглиблення економічної та культурно-освітньої співпраці між Парижем та Москвою. Стосовно конфлікту на Донбасі французький лідер наголосив, що виступає за якнайшвидшу зустріч у "нормандському форматі" - за участі лідерів України, Росії, Німеччини та Франції.

Макрон визнав, що порушив низку конфліктних питань у "відвертому діалозі" з Путіним, проте не уточнив інших конкретних позицій розмови стосовно України. "Ми маємо знайти рішення, прийнятне і для української, і для російської сторони задля деескалації конфлікту", - зазначив він та нагадав про важливість виконання мінських угод. Путін у свою чергу розкритикував європейські санкції проти РФ через український конфлікт.

Однією з тем бесіди президентів також стала Сирія. Макрон наголосив, що Париж виступає за демократичну зміну влади в охопленій війною країни та виступає за відставку Башара Асада, адже використання сирійським режимом хімічної зброї стало для Франції "червоною лінією". На його думку, важливо не допустити загального падіння держави у Сирії. Утім, переговорів в Астані, підкреслив Макрон, не достатньо для глибокого вирішення конфлікту. Париж і Москва анонсували співпрацю у цьому питанні.

Втручання у французькі вибори

Відповідаючи на питання преси, Макрон наголосив, що тема втручання російських хакерів у вибори президента Франції на переговорах з Путіним не порушувалася. Тим не менш, 39-річний політик наголосив, що зробив правильно, не допустивши російські ЗМІ Sputnik та Russia Today до свого штабу, оскільки вони "поширювали фейкові новини".

Путін у свою чергу прокоментував візит до Москви опонентки Макрона Марін Ле Пен перед виборами у Франції. Він зазначив, що не вбачає у цьому візиті втручання в політичний процес Франції та зазначив, що обмінювався з політикинею поглядами щодо "суверенітету народів Європи".

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