Путін і Макрон поговорили про Україну

Президенти Франці та Росії Еммануель Макрон та Владімір Путін

Українське питання порушуватиметься у форматі "нормандської четвірки".Президент Франції Еммануель Макрон після двосторонніх переговорів із російським колегою Владіміром Путіним у Версалі в понеділок, 29 травня, заявив, що налаштований на поглиблення економічної та культурно-освітньої співпраці між Парижем та Москвою. Стосовно конфлікту на Донбасі французький лідер наголосив, що виступає за якнайшвидшу зустріч у "нормандському форматі" - за участі лідерів України, Росії, Німеччини та Франції.Макрон визнав, що порушив низку конфліктних питань у "відвертому діалозі" з Путіним, проте не уточнив інших конкретних позицій розмови стосовно України. "Ми маємо знайти рішення, прийнятне і для української, і для російської сторони задля деескалації конфлікту", - зазначив він та нагадав про важливість виконання мінських угод. Путін у свою чергу розкритикував європейські санкції проти РФ через український конфлікт.Однією з тем бесіди президентів також стала Сирія. Макрон наголосив, що Париж виступає за демократичну зміну влади в охопленій війною країни та виступає за відставку Башара Асада, адже використання сирійським режимом хімічної зброї стало для Франції "червоною лінією". На його думку, важливо не допустити загального падіння держави у Сирії. Утім, переговорів в Астані, підкреслив Макрон, не достатньо для глибокого вирішення конфлікту. Париж і Москва анонсували співпрацю у цьому питанні.Відповідаючи на питання преси, Макрон наголосив, що тема втручання російських хакерів у вибори президента Франції на переговорах з Путіним не порушувалася. Тим не менш, 39-річний політик наголосив, що зробив правильно, не допустивши російські ЗМІ Sputnik та Russia Today до свого штабу, оскільки вони "поширювали фейкові новини".Путін у свою чергу прокоментував візит до Москви опонентки Макрона Марін Ле Пен перед виборами у Франції. Він зазначив, що не вбачає у цьому візиті втручання в політичний процес Франції та зазначив, що обмінювався з політикинею поглядами щодо "суверенітету народів Європи".