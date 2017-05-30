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Сенат Нідерландів проголосував за Угоду про асоціацію України з ЄС

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Опубліковано - 30.05.2017 15:22 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Сенат Нідерландів проголосував за Угоду про асоціацію України з ЄС
Сенат Нідерландів проголосував за Угоду про асоціацію України з ЄС
Сенат Нідерландів (верхня палата парламенту) проголосував за Угоду про асоціацію між Україною і ЄС.

Це голосування є одним із завершальних етапів ратифікації Угоди. Після цього уряд зможе ратифікувати цей документ.

Нідерланди є єдиною країною ЄС, яка до цього часу не схвалила угоду з Україною. Майбутнє документа було в невизначеності після того, як понад 60% голландських виборців висловилися проти угоди з Україною у рамках рекомендаційного референдуму в квітні 2016 року.

У лютому в Нідерландах нижня палата парламенту вже проголосувала за ратифікацію угоди. Перед цим уряд Нідерландів, всупереч результатам минулорічного референдуму, таки домігся на саміті ЄС у грудні минулого року ухвали символічної так званої «брюссельської декларації».

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