Сенат Нідерландів проголосував за Угоду про асоціацію України з ЄС

Це голосування є одним із завершальних етапів ратифікації Угоди. Після цього уряд зможе ратифікувати цей документ.Нідерланди є єдиною країною ЄС, яка до цього часу не схвалила угоду з Україною. Майбутнє документа було в невизначеності після того, як понад 60% голландських виборців висловилися проти угоди з Україною у рамках рекомендаційного референдуму в квітні 2016 року.У лютому в Нідерландах нижня палата парламенту вже проголосувала за ратифікацію угоди. Перед цим уряд Нідерландів, всупереч результатам минулорічного референдуму, таки домігся на саміті ЄС у грудні минулого року ухвали символічної так званої «брюссельської декларації».