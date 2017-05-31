Незабаром розпочнеться призов офіцерів запасу

"Зараз наказ перебуває у Міністерстві юстиції на державній реєстрації. Орієнтовно до кінця тижня він має бути зареєстрований. Далі буде процедура надання відповідних розпоряджень до військкоматів - це також займе один-два дні", - розповів представник управління зв’язків з громадськістю ЗСУ Юзеф Венскович."Тобто за тиждень-два розпочнеться призов офіцерів запасу", - додав він.На питання про те, скільки офіцерів набиратимуть, Юзеф Венскович відзначив: "Кількість невелика, про тисячі мова не йде".Призиватимуть офіцерів за військовими спеціальностями, щодо яких у армії існує некомплект.Водночас Юзеф Венскович наголосив, що нестача молодших офіцерів у ЗСУ не є критичною."Не можна говорити про якийсь великий некомплект. Життя не стоїть на місці - у когось закінчується контракт і він звільняється, хтось переходить на вищі посади. Тобто, йде переміщення по кар’єрним щаблям і відповідно звільняються посади первинних офіцерів", - пояснив прес-офіцер.Раніше повідомлялося, що на строкову офіцерську службу можуть призвати людей віком до 43 років, які пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу, закінчили військові кафедри, мають вищу освіту не нижче бакалавра і яким присвоєно первинне офіцерське звання.Строк служби складатиме 1,5 року (18 місяців).Також до служби залучатимуться жінки, які мають відповідну підготовку.У зону АТО відправлятимуть лише тих офіцерів запасу, які пройдуть щонайменше 3-місячні курси підготовки (чи перепідготовки на дефіцитні військові спеціальності) і виявлять бажання перейти на контракт.Решта служитимуть у небойових підрозділах в пунктах їхньої постійної дислокації.