У “Газпромі” стримано коментують проміжне рішення арбітражу

Він відмовився коментувати новини зі Стокгольмського арбітражу до остаточного рішення. "Немає рішення арбітражу", - повторив він, пише "Інтерфакс"."Я не знаю, що заявляє "Нафтогаз". Коли буде остаточне рішення, тоді можна буде коментувати. Остаточне рішення буде не раніше кінця червня", - сказав пан Міллер.Як повідомив міністр енергетики Росії Алєксандр Новак в кулуарах Петербурзького економічного форуму, юристи "Газпрому" вивчають текст попереднього рішення Стокгольмського арбітражу."Газпром" отримав відповідне попереднє рішення арбітражу, зараз вони його вивчають. Після того, як юристи його вивчать можна буде коментувати", - сказав Новак, якого цитує РІА "Новости".Своєю чергою заступник голови правління "Газпрому" Алєксандр Медвєдєв розповів, що ще не бачив рішення арбітражу. "700 сторінок не встиг прочитати. А попередньо я нічого не скажу. Це попереднє рішення", - сказав він.Коментуючи ситуацію з арбітражем, пан Медвєдєв провів аналогію з футбольним матчем: "А Київ радіє перемозі? Яка перемога? Якщо в футболі гол не забили, але двічі торкнулися м’яча - це що, теж перемога?", - запитав заступник голови "Газпрому"."У футболі перемогу приносять забиті голи, а не тимчасове володіння м’ячем", - зауважив заступник голови "Газпром".31 травня Стокгольмський арбітраж виніс окремеу справі "Нафтогазу" проти "Газпрому" у трьох ключових пунктах: відхилити принцип "бери або плати, заборонити реекспорт газу, а також формулу ціни."Трибунал задовольнив вимогу Нафтогазу про перегляд ціни з урахуванням ринкових умов та скасував заборону на реекспорт газу", - повідомили у прес-службі Нафтогазу.У "Газпромі" підтвердили, що отримали рішення арбітражу і назвали "проміжним".Російська компанія не коментує зміст рішення.