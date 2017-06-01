У “Газпромі” стримано коментують проміжне рішення арбітражу
Він відмовився коментувати новини зі Стокгольмського арбітражу до остаточного рішення. "Немає рішення арбітражу", - повторив він, пише "Інтерфакс".
"Я не знаю, що заявляє "Нафтогаз". Коли буде остаточне рішення, тоді можна буде коментувати. Остаточне рішення буде не раніше кінця червня", - сказав пан Міллер.
Як повідомив міністр енергетики Росії Алєксандр Новак в кулуарах Петербурзького економічного форуму, юристи "Газпрому" вивчають текст попереднього рішення Стокгольмського арбітражу.
"Газпром" отримав відповідне попереднє рішення арбітражу, зараз вони його вивчають. Після того, як юристи його вивчать можна буде коментувати", - сказав Новак, якого цитує РІА "Новости".
Своєю чергою заступник голови правління "Газпрому" Алєксандр Медвєдєв розповів, що ще не бачив рішення арбітражу. "700 сторінок не встиг прочитати. А попередньо я нічого не скажу. Це попереднє рішення", - сказав він.
Коментуючи ситуацію з арбітражем, пан Медвєдєв провів аналогію з футбольним матчем: "А Київ радіє перемозі? Яка перемога? Якщо в футболі гол не забили, але двічі торкнулися м’яча - це що, теж перемога?", - запитав заступник голови "Газпрому".
"У футболі перемогу приносять забиті голи, а не тимчасове володіння м’ячем", - зауважив заступник голови "Газпром".
31 травня Стокгольмський арбітраж виніс окреме
"Трибунал задовольнив вимогу Нафтогазу про перегляд ціни з урахуванням ринкових умов та скасував заборону на реекспорт газу", - повідомили у прес-службі Нафтогазу.
У "Газпромі" підтвердили, що отримали рішення арбітражу і назвали "проміжним".
Російська компанія не коментує зміст рішення.