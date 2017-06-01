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- Київ був найбільшим містом Європи у ХІ сторіччі, в п’ятдесят разів більшим за Лондон, в десять – за Париж. Досяг свого розквіту за Ярослава Мудрого (1010-1054 н.е.), який поріднився з королівськими родинами Франції, Норвегії, Румунії та Польщі. Німецький церковний діяч XІ століття єпископ із Саксонії Титмар Мерзебурзький у своїй «Хроніці» у 1012 - 1018 роках, характеризує Київ як «велике місто, у якому більш 400 церков, 8 ринків, незліченна кількість жителів». На початку ХІ століття теперішня столиця України мала 50 тисяч населення. Для порівняння, у Лондоні на той час мешкало 20 тисяч жителів. Німецький хроніст XІ століття Адам Бременський називав Київ «суперником костянтинопільського скіпетра, найчарівнішої прикраси Греції».

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Новини

У “Газпромі” стримано коментують проміжне рішення арбітражу

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Опубліковано - 1.06.2017 15:05 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

У “Газпромі” стримано коментують проміжне рішення арбітражу
У “Газпромі” стримано коментують проміжне рішення арбітражу
Російський “Газпром” чекає остаточного рішення Стокгольмського арбітражу до кінця червня, повідомив голова компанії Алєксєй Міллер.

Він відмовився коментувати новини зі Стокгольмського арбітражу до остаточного рішення. "Немає рішення арбітражу", - повторив він, пише "Інтерфакс".

"Я не знаю, що заявляє "Нафтогаз". Коли буде остаточне рішення, тоді можна буде коментувати. Остаточне рішення буде не раніше кінця червня", - сказав пан Міллер.

Як повідомив міністр енергетики Росії Алєксандр Новак в кулуарах Петербурзького економічного форуму, юристи "Газпрому" вивчають текст попереднього рішення Стокгольмського арбітражу.

"Газпром" отримав відповідне попереднє рішення арбітражу, зараз вони його вивчають. Після того, як юристи його вивчать можна буде коментувати", - сказав Новак, якого цитує РІА "Новости".

Своєю чергою заступник голови правління "Газпрому" Алєксандр Медвєдєв розповів, що ще не бачив рішення арбітражу. "700 сторінок не встиг прочитати. А попередньо я нічого не скажу. Це попереднє рішення", - сказав він.

Коментуючи ситуацію з арбітражем, пан Медвєдєв провів аналогію з футбольним матчем: "А Київ радіє перемозі? Яка перемога? Якщо в футболі гол не забили, але двічі торкнулися м’яча - це що, теж перемога?", - запитав заступник голови "Газпрому".

"У футболі перемогу приносять забиті голи, а не тимчасове володіння м’ячем", - зауважив заступник голови "Газпром".

31 травня Стокгольмський арбітраж виніс окреме рішення у справі "Нафтогазу" проти "Газпрому" у трьох ключових пунктах: відхилити принцип "бери або плати, заборонити реекспорт газу, а також формулу ціни.

"Трибунал задовольнив вимогу Нафтогазу про перегляд ціни з урахуванням ринкових умов та скасував заборону на реекспорт газу", - повідомили у прес-службі Нафтогазу.

У "Газпромі" підтвердили, що отримали рішення арбітражу і назвали "проміжним".

Російська компанія не коментує зміст рішення.

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