Кібервійна. Путін називає російські кібервійська «патріотичними хакерами»

Про це Путін сказав на зустрічі з журналістами у четвер, 1 червня, на Міжнародному економічному форумі у Петербурзі.«Якщо вони (хакери – ред.) налаштовані патріотично, вони починають вносити свою, як вони вважають, правильну лепту в боротьбу з тими, хто погано відгукується про Росію», – заявив Путін.Він також додав, що «ніякі хакери не можуть кардинально вплинути на хід виборчої кампанії в іншій країні».У США звинувачують Росію у втручанні у вибори американського президента в 2016 році. Зокрема, йдеться про організацію хакерських атак на сервери політичних груп, пов’язаних з Демократичною партією. Кремль це заперечує.