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- гетьман Петро Дорошенко останні двадцять років свого довгого й бурхливого життя прожив у почесному засланні в Росії. Був Вятським воєводою. Отримав від російського царя в маленькому містечку Яропольче (Волоколамський повіт поблизу Москви) помістя - 1000 дворів і пенсію в 1000 карбованців. Там же він і помер 9 листопада 1698 року, де і був похований. Був тричі одружений, мав двох дочок і трьох синів. Його правнучкою, по лінії останнього шлюбу з Агафією Єропкиною, була .... дружина Олександра Пушкіна – Наталя Гончарова...

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Кібервійна. Путін називає російські кібервійська «патріотичними хакерами»

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Опубліковано - 1.06.2017 16:49 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Кібервійна. Путін називає російські кібервійська «патріотичними хакерами»
Кібервійна. Путін називає російські кібервійська «патріотичними хакерами»
Президент Росії Владімір Путін допустив втручання хакерів в парламентські вибори в Німеччині, призначені на вересень 2017 року, однак заперечив, що російська влада може це офіційно санкціонувати.

Про це Путін сказав на зустрічі з журналістами у четвер, 1 червня, на Міжнародному економічному форумі у Петербурзі.

«Якщо вони (хакери – ред.) налаштовані патріотично, вони починають вносити свою, як вони вважають, правильну лепту в боротьбу з тими, хто погано відгукується про Росію», – заявив Путін.

Він також додав, що «ніякі хакери не можуть кардинально вплинути на хід виборчої кампанії в іншій країні».

У США звинувачують Росію у втручанні у вибори американського президента в 2016 році. Зокрема, йдеться про організацію хакерських атак на сервери політичних груп, пов’язаних з Демократичною партією. Кремль це заперечує.

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