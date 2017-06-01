ЄС в Україні розпочав реалізацію антикорупційних проектів
Загальний бюджет розрахованої на три роки програми складає 15,8 мільйона євро, вона підтримується ЄС та урядом Данії, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".
"Ми розпочинаємо наймасштабнішу ініціативу з протидії корупції… ЄС хоче допомагати України і очікує від України дій у відповідь", - зазначив єврокомісар з питань європейської політики сусідства і розширення Йоганнес Ган під час церемонії старту програми у Києві. Він наголосив на важливості посилення новостворених українських антикорупційних інститутів та зміцнення зовнішнього контролю за процесом реформ з боку Верховної Ради, громадян та ЗМІ.
Ініціатива включає три елементи. Перший має посилити органи боротьби з корупцією у проведенні розслідувань та покарань винних. У другому передбачено створення консультаційної ради міжнародних експертів, яка має посилити спроможність профільного комітету парламенту. Третій - залучатиме громадянське суспільство та мас-медіа до антикорупційної діяльності, зокрема через виділення грантів.