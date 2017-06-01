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- Українські дерев`яні церкви були збудовані у символічній формі кораблів та звернуті зі Сходу на Захід. Історично, українські церкви були побудовані з центральним нефом та двома боковими проходами. Це розділення споруди на три частини відповідає трьом догмам, або Божої Священної триєдності: духу, душі, та тілу людини. Багаточислені куполи та шпилі позначають щогли кораблю, а хрести на кожному вістрі розмежовують де бути вітрилам.

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ЄС в Україні розпочав реалізацію антикорупційних проектів

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Опубліковано - 1.06.2017 21:16 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

ЄС в Україні розпочав реалізацію антикорупційних проектів
ЄС в Україні розпочав реалізацію антикорупційних проектів
В Україні у четвер, 1 червня, розпочалася антикорупційна ініціатива Європейського Союзу в Україні (EUACI).

Загальний бюджет розрахованої на три роки програми складає 15,8 мільйона євро, вона підтримується ЄС та урядом Данії, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".

"Ми розпочинаємо наймасштабнішу ініціативу з протидії корупції… ЄС хоче допомагати України і очікує від України дій у відповідь", - зазначив єврокомісар з питань європейської політики сусідства і розширення Йоганнес Ган під час церемонії старту програми у Києві. Він наголосив на важливості посилення новостворених українських антикорупційних інститутів та зміцнення зовнішнього контролю за процесом реформ з боку Верховної Ради, громадян та ЗМІ.

Ініціатива включає три елементи. Перший має посилити органи боротьби з корупцією у проведенні розслідувань та покарань винних. У другому передбачено створення консультаційної ради міжнародних експертів, яка має посилити спроможність профільного комітету парламенту. Третій - залучатиме громадянське суспільство та мас-медіа до антикорупційної діяльності, зокрема через виділення грантів.

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