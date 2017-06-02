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- найдовший духовий музичний інструмент в світі - це трембіта, — конічна дерев’яна труба без бокових отворів. ЇЇ довжина може досягати чотирьох метрів. Діапазон трембіти — дві з половиною октави. Її звуки чутно більш ніж за десять кілометрів. Цей традиційний для жителів українських Карпат інструмент і досі використовується. Трембітарі сповіщають горян про важливі події. Якщо Ви включите до програми своєї подорожі один з фестивалів краю, то обов’язково познайомитеся з незвичайним інструментом.

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Ситуація на фронті: Кремль в черговий раз показав, чого варті домовленості

Війна з Росією (АТО) 101 перегляд Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 2.06.2017 10:47 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуація на фронті: Кремль в черговий раз показав, чого варті домовленості
Ситуація на фронті: Кремль в черговий раз показав, чого варті домовленості
Попри встановлений вчора “режим тиші”, підрозділи російсько-терористичних військ продовжили чинити збройні провокації проти сил АТО.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Дещо знизивши інтенсивність ворожого вогню на окремих ділянках лінії зіткнення, впродовж минулої доби противник, тим не менш, 28 разів застосовував зброю проти підрозділів ЗС України. Зокрема, двічі бойовики били й з мінометів забороненого Мінськими угодами калібру.

Приморський напрямок. На цій частині фронту зафіксовано найбільше порушень - 18. Там, зокрема, вже ввечері під ворожі обстріли потрапили опорні пункти сил АТО, які розташовані в районі Широкиного, Водяного, Чермалика й Талаківки. Ворог використовував гранатомети, великокаліберні кулемети й стрілецьку зброю. Близько 21.00 бойовики обстріляли наші оборонні укріплення на підступах до Мар’їнки з мінометів калібру 82 мм. Окрім того, за темної пори доби на цьому напрямку значно активізувались ворожі снайпери.

Донецький напрямок. Тут вчора було найспокійніше. Втім два порушення бойовиками умов невикористання зброї також мали місце. Так, ближче до вечора противник з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів обстріляв позиції українських воїнів, котрі тримають оборону а районі Зайцевого. А ближче до опівночі проросійські НЗФ застосували 82-мм міномети, автоматичні станкові гранатомети й великокаліберні кулемети під час обстрілу одного з наших опорних пунктів у південному передмісті Авдіївки.

Луганський напрямок. На цій ділянці минулої доби зафіксовано 8 фактів використання російсько-терористичними угрупованнями зброї. Зокрема, після 18.00 години і до опівночі бандити обстрілювали з гранатометів та стрілецької зброї опорні пункти сил АТО в районі Новозванівки та Новоолександрівки. А під кінець доби бандити били зі 120-мм мінометів по позиціях ЗС України біля Кримського, а з мінометів калібру 82 мм - неподалік Кряківки.

Впродовж минулої доби втрат серед бійців Українського війська не було.


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