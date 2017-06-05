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Ситуація на фронті: вночі сталася активізація вогню російських агресорів

Війна з Росією (АТО) 109 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 5.06.2017 14:29 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуація на фронті: вночі сталася активізація вогню російських агресорів
Ситуація на фронті: вночі сталася активізація вогню російських агресорів
Оперативна обстановка у районі проведення АТО залишається складною.

Про це повідомив прес-центр АТО.

Вчора вдень російсько-терористичні бандформування відносно знизили свою вогневу активність на окремих ділянках лінії розмежування сторін, проте вже з настанням сутінок бойовики значно підвищили інтенсивність та руйнівний характер своїх збройних провокацій вздовж всього фронту. Впродовж минулої доби проросійські НЗФ 60 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО, зокрема 9 разів використовували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Приморський напрямок. На цій частині фронту вчора вдень було найгарячіше. Епіцентром ворожої активності було селище Водяне, опорні пункти сил АТО поблизу якого противник декілька разів обстрілював зі стрілецької зброї різного калібру та гранатометів. Також вчора з піхотного озброєння бойовики вели вогонь по наших позиціях біля Талаківки, Мар’їнки, Гнутового та Лебединського. А з 82-мм мінометів - неподалік Красногорівки та Широкиного. Вже ввечері в районі Водяного бандити застосували озброєння БМП та протитанкові ракетні комплекси. А по українських воїнах, котрі тримають оборону на підступах до Красногорівки, близько 21.30 години незаконні збройні формування інтенсивно били з танкових гармат. Всього за минулу добу на даному напрямку зафіксовано 28 фактів застосування бойовиками зброї.

Донецький напрямок. Тут незаконні збройні формування 12 разів відкривали вогонь по українських воїнах. Найчастіше противник обстрілював позиції сил АТО у передмісті Авдіївки. Використовував гранатомети різних модифікацій та стрілецьку зброю. Окрім того, під ворожими обстрілами з мінометів калібру 82 мм опинились наші опорні пункти в районі Верхньоторецького, Опитного та Троїцького. З околиць тимчасово окупованої Горлівки бойовики вели вогонь з озброєння БМП та великокаліберних кулеметів по оборонних укріпленнях ЗС України біля Зайцевого.

Луганський напрямок. Після відносного затишшя на цій ділянці лінії зіткнення вдень проросійські бандформування суттєво активізувались вже із настанням сутінок. Зокрема, до кінця доби окупанти неодноразово били з мінометів калібру 120 та 82 мм, а також зі стрілецької зброї та гранатометів, по позиціях сил АТО, які розташовані біля Кримського, Катеринівки, Новоолександрівки та Богуславського. Окрім того, бойовики обстрілювали з піхотного озброєння укріплення українських захисників біля Станиці Луганської та Новозванівки. На цьому напрямку нараховано 20 ворожих обстрілів.

Внаслідок бойових дій минулої доби двоє бійців сил АТО зазнали поранень.


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