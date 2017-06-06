Справа Шеремета. Порошенко вимагає публічного звіту слідства

Павло Шеремет

Про це він заявив у своєму зверненні до Дня журналіста у вівторок, 6 червня."Захищена сьогодні робота журналіста? Ні. Є певні лакмусові кейси, такі як вбивство Павла Шеремета. І у мене тут, в серці так само болить, як і у вас. Я так само з вами. Вимагаю публічного звіту правоохоронних органів щодо розслідування вбивства Павла Шеремета ", - сказав Порошенко.Глава держави висловив переконання, що якомога більше коло людей має знати подробиці, за винятком тих деталей, які є таємницею слідства."Підкреслюю, що ми повинні зробити все для того, щоб цю справу, як і інші справи про утиски журналістів, напади на них, не дай Бог, вбивства, обов’язково виконавці і замовники мають понести свою відповідальність", - сказав президент.Нагадаємо, 20 липня 2016 року в Києві в результаті вибуху автомобіля загинув журналіст Павло Шеремет. Авто належало керівнику "Української правди" Олені Притулі, але її в машині не було. Прокуратура кваліфікувала загибель журналіста за ч.2 п 5 ст 115 КК України (умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб). У СБУ раніше назвали чотири основні версії вбивства Шеремета: професійна діяльність; ворожість у відносинах або особисті мотиви; російський слід (дестабілізація ситуації); замах на Олену Притулу.Журналісти "Слідство.Інфо" і міжнародної мережі OCCRP оприлюднили фільм-розслідування про вбивство Павла Шеремета. З-поміж іншого, журналісти з’ясували, що авто колишнього чи теперішнього працівника СБУ Ігоря Устименка було помічене на відео з камер спостережень в ніч перед вбивством журналіста. У СБУ заявили, що Устименко звільнений зі спецслужби в квітні 2014 року. Нацполіція допитала Устименка.