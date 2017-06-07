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- Гоголь, зупиняючись у німецьких готелях, підписувався як “Гоголь-українець”. Гоголя не любили в Росії, бо героїчною і красивою показував він Україну, а нерозумною і дикою Московщину. “Киньмо Московщину… Для кого ми працюємо?… Поїдемо до Києва, адже він наш, не їхній”, – писав він у листі до другого українця – Михайла Максимовича, видатного нашого вченого-природознавця, історика, філософа, фольклориста.

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Кібервійна. Російські кібервійська спричинили міжнародну кризу

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Опубліковано - 7.06.2017 11:32 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Кібервійна. Російські кібервійська спричинили міжнародну кризу
Кібервійна. Російські кібервійська спричинили міжнародну кризу
Американські спецслужби вважають, що російські хакери зламали державне інформагентство Катару і опублікували там підроблене новинне повідомлення, яке сприяло кризі у відносинах цієї держави з найближчими союзниками.

Про це повідомляє CNN з посиланням на американських чиновників.

Відзначається, що ФБР недавно направило групу слідчих, щоб допомогти уряду Катару розслідувати ймовірну хакерську атаку.

За інформацією агентства, дані, зібрані спецслужбами США, вказують на те, що за вторгненням стоять саме російські хакери.

Також повідомляється, що в Катарі знаходиться одна з найбільших американських військових баз в регіоні.

Офіційні особи США кажуть, що мета Росії, мабуть, полягає в тому, щоб викликати розкол серед США і їхніми союзників.

При цьому агентство пише, що поки не ясно, чи стоять за зломом ті ж російські хакери, які втрутилися в вибори в США в 2016 році.

ФБР і ЦРУ відмовилися коментувати цю інформацію.
Прес-секретар посольства Катару в Вашингтоні заявила, що розслідування триває, і його результати будуть опубліковані найближчим часом.

Нагадаємо, Саудівська Аравія, Єгипет, Об’єднані Арабські Емірати і Бахрейн розірвали дипломатичні зв’язки з Катаром.

Країни також оголосили про закриття транспортних зв’язків з Катаром і дали катарським гостям і жителям міст два тижні, щоб виїхати.

Пізніше до них приєдналися Лівія та Ємен.

Причиною таких заходів стало звинувачення влади Катару у підтримці терористичної діяльності, в тому числі "Аль-Каїди" та "Ісламської держави".

Не виключено, що справжньою причиною стало те, що на саміті країн Перської затоки наприкінці травня катарське новинне агентство розповсюдило промову еміра Катару, який заявив про підтримку нормальних відносин з Іраном, що викликало хвилю критики на саміті. Пізніше Доха заявила, що публікацію зробили хакери.

Як повідомлялося, Єгипет оголосив про припинення авіасполучення з Катаром. А Саудівська Аравія закрила місцевий офіс і відкликала ліцензію на мовлення Катарського інформаційного каналу Аль-Джазіра.

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