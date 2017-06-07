У Кремлі вважають продовження санкцій щодо Криму «незаконним»

«Це викликає, безумовно, у нас жаль. Вважаємо ці санкції шкодять країнам ЄС і нам. Вважаємо ці санкції незаконними», – сказав речник російського президента Дмитро Пєсков.При цьому він заявив, щосанкції ЄС «дисонують з настроєм у європейських столицях, оскільки це двосічна зброя».6 червня посли Євросоюзу вирішили продовжити санкції щодо Криму ще на рік. Ці обмеження передбачають заборону на імпорт до ЄС будь-яких кримських товарів, заборону європейських інвестицій у Крим, зокрема придбання там нерухомості, фінансування бізнесу і надання послуг. Європейським суднам також заборонений вхід у кримські порти за винятком екстрених ситуацій.Санкції були запроваджені у 2014 році у відповідь на російську анексію українського півострова. Відтоді їх кілька разів продовжували і розширювали.Голови МЗС Євросоюзу мають підтвердити нинішнє рішення послів на зустрічі 19 червня у Люксембурзі.