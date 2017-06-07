Аратта - На головну
НОВИНИ   СТАТТІ   ТРАДИЦІЯ   ФОРУМ   РУС   ENG   DE   ESP   POL   PDA   RSS Експорт новин RSS

8 червня 2017, четвер

«АРАТТА. Вікно в Україну» - домашня сторінка  Лист до редакції  Інформація про портал

Актуально
Музей «Аратта»
Невідома Аратта
Українські фільми
Українські мультфільми
Хто ти?
  Аратта у Facebook Аратта в YouTube Версія для мобільних пристроїв RSS
Чи знаєте Ви, що:
- свій шлях до Місяця радянський «Луноход» розпочав в Україні. Для підготовки команди, що ним керувала, та для випробовувань самого апарата в кримських горах під Сімферополем було створено спеціальний «місяцедром». У 70-х на Місяць було запущено всього два «трактори» — «Луноход-1» та «Луноход-2». Під час виконання місячної місії «трактористи» теж знаходилися в Криму — у центрі керування в селищі Шкільне. Пізніше зі Шкільного керували роботою космічних кораблів «Союз», брали участь у здійсненні першої міжнародної стиковки «Союз»-«Аполон», відстежували перший, і єдиний, політ радянського «човника» «Буран». Після проголошення незалежності України центр у Криму було майже повністю знищено...

Наш партнер - Дата-центр «Об`єднані Мережі України»

Курс валюти:
Курси валют в банках Києва
Курси валют в обмінниках Києва
Курси валют в регіонах України

Галерея дизайну «Аратта» — архітектура, брендінг, поліграфія, веб

Клуб української культури «Аратта» (м.Нововолинськ)


Погода в Україні:
 

Наш банер

Наш банер


Новини

У Кремлі вважають продовження санкцій щодо Криму «незаконним»

Імперія «Совок» 91 перегляд Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 7.06.2017 16:24 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

У Кремлі вважають продовження санкцій щодо Криму «незаконним»
У Кремлі вважають продовження санкцій щодо Криму «незаконним»
У Кремлі вважають продовження санкцій, запроваджених Європейським союзом через анексію Росією Криму, «незаконним».

«Це викликає, безумовно, у нас жаль. Вважаємо ці санкції шкодять країнам ЄС і нам. Вважаємо ці санкції незаконними», – сказав речник російського президента Дмитро Пєсков.

При цьому він заявив, щосанкції ЄС «дисонують з настроєм у європейських столицях, оскільки це двосічна зброя».

6 червня посли Євросоюзу вирішили продовжити санкції щодо Криму ще на рік. Ці обмеження передбачають заборону на імпорт до ЄС будь-яких кримських товарів, заборону європейських інвестицій у Крим, зокрема придбання там нерухомості, фінансування бізнесу і надання послуг. Європейським суднам також заборонений вхід у кримські порти за винятком екстрених ситуацій.

Санкції були запроваджені у 2014 році у відповідь на російську анексію українського півострова. Відтоді їх кілька разів продовжували і розширювали.

Голови МЗС Євросоюзу мають підтвердити нинішнє рішення послів на зустрічі 19 червня у Люксембурзі.

Якщо ви помітили в тексті орфографічну помилку, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

 Facebook  Коментарі
Share/Bookmark
 
Коментувати публікацію (0) надіслати другу версія для друку обговорити на форумі
Більше новин за темою «Імперія «Совок»»:
Loading...
  
Більше тем:

Останні новини:

Популярні статті:
 
 

Сила уряду тримається на невігластві народу, і він знає це і тому завжди буде боротися проти просвітництва. Час нам зрозуміти це”
Лев Толстой

 
Реклама на порталі
 
Опитування:

Україна сьогодні -
Окупована країна
Незалежна і самостійна
“Бананова республіка”
Час покаже







 

 

На головну | Новини | Святині | Публікації | Книги | Соціоніка | UA-RSS | Знаки | Фотоальбоми | Вільна галерея | Форум
 
Яндекс цитування Internet Map Счётчик тиц и PR Український рейтинг TOP.TOPUA.NET

© АРАТТА. Український національний портал. 2006-2017.
При передруці інформації, посилання на www.aratta-ukraine.com обов`язкове.