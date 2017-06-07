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- серед найдавніших та найважливіших символів Великоднього яйця (писанки) є символ Сонця. Найпростішим зображенням Сонця є коло з промінням або без нього. На Великодніх яйцях, незалежно від релігії, що існують на Україні, також зображено восьмиконечну зірку, що в минулому була символом Сонця. Свастика (сварга, свастя), або як її називали “нерівний хрест” або “гусячі шийки”, в язичницькі часи була символом Сонця. В ті часи, вважалося, що яйце було талісманом, що мав значну силу, оскільки воно захищало власника від хвороб, невдач або злого ока. Символічна сила Великоднього яйця пояснювалася не лише тим, що воно захищало власника від злого, але й тим, що воно захищало людей та зберігало людський рід.

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Російські бойовики готують наступ?

Війна з Росією (АТО) 90 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 7.06.2017 17:24 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Російські бойовики готують наступ?
Російські бойовики готують наступ?
Починаючи з шостої години ранку, на Луганському напрямку, російсько-окупаційні війська, порушуючи Мінські домовленості, здійснюють обстріли сил АТО включаючи важку артилерію калібру 152 мм, міномети калібрів 120 та 82мм.

Про це повідомив прес-центр АТО.

Незважаючи на суттєву активність ворога з напрямку селища Фрунзе, захисники Кримського на провокації не піддаються, вогонь у відповідь не відкривають та продовжують утримувати позиції вздовж лінії розмежування та готові до швидких змін обстановки.

Інтенсивність вогню по українських позиціях підсилюється автоматичними гранатометами АГС-17 й станковими гранатометами СПГ-9 (більше 120 гранат), протитанковими керованими ракетними комплексами, великокаліберними кулеметами та стрілецькою зброєю.

Ворог активно застосовує для коригування вогню артилерії безпілотні літальні апарати, один з яких сьогодні українські військові збили.

За словами виконуючого обов’язки голови цивільно-військової адміністрації селища Новотошківське та села Жолобок Попаснянського району Дмитра Кондратьєва, в наслідок обстрілів у селищі Новотошківське було пошкоджено водовід, осколками посічені цивільні будинки, розглядається питання евакуації дітей.

За наявною інформацією ворог активно накопичує резерви та проводить інші заходи, які можна розцінити як підготовку до наступу терористичних сил. Окрім того, зросла активність диверсійно-розвідувальних груп ворога.

Як повідомляють очевидці, бойовики зумисне підривають приватні помешкання місцевих жителів аби згодом звинуватити сили АТО у порушенні досягнутих в Мінську домовленостей. Окрім того, за наявною інформацією у цих воєнних злочинах проти людяності задіяні пропагандистські канали, які фіксують такі руйнації заради створення своїх чергових «фейкових» новин.

В результаті бойових дій семеро українських захисників поранено, один загинув.

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