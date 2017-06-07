Росія блокує обговорення питання поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі

Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін."На сьогоднішній день Росія поки що блокує обговорення цього питання на віденському майданчику ОБСЄ. Поліцейська місія - це питання, яке має бути обов’язково узгоджене, повинен бути мандат, який дасть нам можливість готуватися до майбутніх виборів", - сказав міністр.Клімкін також підкреслив, що нинішня місія не може бути присутня постійно вздовж лінії розмежування і здійснювати моніторинг, а також спостерігачі не мають доступу до неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону, стикаються із залякуваннями з боку бойовиків."У майбутньому в нас є дуже важлива місія з роззброєння всіх цих незаконних угруповань, а зброя повинна зберігатися під надійним контролем, і ми повинні почати перехідний перехід до підготовки до виборів. Це може зробити місія, у якій буде озброєний компонент за підтримки СММ", - додав міністр.Нагадаємо, президент України Петро Порошенко закликав голову ОБСЄ Себастіана Курца активізувати консультації щодо розміщення озброєної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі.