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- першою Українською конституцією вважається документ «Пакти і Конституція прав і вольностей запорозького війська», складений гетьманом Пилипом Орликом у 1710 році. Історики мають різні думки щодо того, чи був цей документ Конституцією у сучасному розумінні цього слова або прогресивним твором, який випередив свій час, адже перші Конституції в Європі і США з’явилися лише за сімдесят років потому. Реальної сили Конституція Пилипа Орлика так і не набула, оскільки складалася вона на чужині та її укладачі не мали змоги повернутися в країну. Але в історії вона залишилася як оригінальна правова пам’ятка, яка вперше в Європі обгрунтовує можливість існування парламентської демократичної республіки.

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Росія блокує обговорення питання поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі

Війна з Росією (АТО) 73 перегляди Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 7.06.2017 20:45 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Росія блокує обговорення питання поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі
Росія блокує обговорення питання поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі
Російська сторона блокує обговорення питання створення поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"На сьогоднішній день Росія поки що блокує обговорення цього питання на віденському майданчику ОБСЄ. Поліцейська місія - це питання, яке має бути обов’язково узгоджене, повинен бути мандат, який дасть нам можливість готуватися до майбутніх виборів", - сказав міністр.

Клімкін також підкреслив, що нинішня місія не може бути присутня постійно вздовж лінії розмежування і здійснювати моніторинг, а також спостерігачі не мають доступу до неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону, стикаються із залякуваннями з боку бойовиків.

"У майбутньому в нас є дуже важлива місія з роззброєння всіх цих незаконних угруповань, а зброя повинна зберігатися під надійним контролем, і ми повинні почати перехідний перехід до підготовки до виборів. Це може зробити місія, у якій буде озброєний компонент за підтримки СММ", - додав міністр.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко закликав голову ОБСЄ Себастіана Курца активізувати консультації щодо розміщення озброєної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі.

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