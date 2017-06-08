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Чи знаєте Ви, що:
- в Україні знаходиться унікальний міст, що пролягає між правим берегом однієї річки. Не вірите? Можете переконатися на власні очі, якщо відвідаєте Кам’янець-Подільську фортецю, що на Хмельниччині. Стара фортеця розташована на скелястому острові, охопленому петлею каньйону річки Смотрич. Таким чином, міст, що веде до фортеці, пролягає між двома точками правого берегу однієї річки. Крім того, ми не знайшли більше прикладів у світі, коли б міст тримався без усіляких підпор, а спирався б тільки на скелі. За однією з гіпотез, цей міст було зведено римлянами ще у II столітті під час походу Траянового війська на Дакію. Нині Кам’янецька фортифікація включена до переліку ЮНЕСКО

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Ситуація на фронті: активність російських бойовиків не знижується

Війна з Росією (АТО) 120 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 8.06.2017 12:13 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуація на фронті: активність російських бойовиків не знижується
Ситуація на фронті: активність російських бойовиків не знижується
Ситуація у районі проведення АТО залишається напруженою, проте повністю контрольованою українськими захисниками.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Проросійські озброєні бандформування не припиняють застосовувати зброю проти підрозділів ЗС України фактично вздовж усієї лінії розмежування сторін. Минулої доби бойовики 71 раз відкривали вогонь по наших позиціях. Майже три десятка разів найманці використовували заборонені Мінськими домовленостями зразки озброєння.

Приморський напрямок. Знову тут зафіксовано найбільше випадків порушення противником режиму невикористання зброї - 28. До вечора бойовики обстріляли наші позиції в районі Чермалика з реактивних систем залпового вогню. Там же, а також поблизу Широкиного, противник вів вогонь зі 120-мм мінометів. З гранатометів та стрілецької зброї найманці відкривали вогонь по укріпленнях сил АТО неподалік Павлополя, Водяного та Мар’їнки. Значно активізувались НЗФ на цьому напрямку вже під вечір. Зокрема, тричі вони били по наших укріпленнях в районі Красногорівки з мінометів калібру 82 мм. З таких же мінометів, а також БМП, обстріляли укріплення українських воїнів біля Старогнатівки. А з настанням темної пори найманці незмінно застосовували гранатомети та стрілецьку зброю різних калібрів в районі Широкиного, Водяного, Гнутового, Талаківки, Березового, Павлополя та Мар’їнки.

Донецький напрямок. На цій частині фронту незаконні збройні формування 21 раз відкривали вогонь по опорних пунктах ЗС України. Незмінно найгарячішою ділянкою на цьому напрямку залишаються південне та східне передмістя Авдіївки. Там бойовики вчора, особливо ввечері, здійснювали щільні обстріли позицій сил АТО з мінометів калібру 120 й 82 мм, зенітних установок та піхотного озброєння. Також з мінометів різних калібрів окупанти били в районі Троїцького. Окрім того, противник застосовував 82-мм міномети поблизу Зайцевого, Луганського та Невельського. Там же вів вогонь зі стрілецької зброї, гранатометів, час від часу - з озброєння БМП.

Луганський напрямок. На даній частині фронту вчора було найнапруженіше. Проте до заходу сонця ситуація відносно стабілізувалась. Всього за добу тут зафіксовані 22 факти використання противником зброї проти підрозділів сил АТО. Впродовж дня найбільш інтенсивно та щільно НЗФ вели вогонь з важкого артилерійського озброєння в районі Кримського та Новтошківського. Під мінометні обстріли також потрапили воїни ЗС України, котрі тримають оборону поблизу Новоолександрівки, Трьохізбенки, Попасної, Троїцького, Катеринівки, Новозванівки та Оріхового. Використовуючи озброєння меншої потужності, проросійські бандформування вдавались до провокацій в районі станції Донець, Станиці Луганської та Новозванівки.

Внаслідок бойових дій минулої доби двоє українських захисників загинули, ще 11 зазнали поранень.


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