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У Кремлі традиційно, погрозами, відповіли на рішення українського парламенту

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Опубліковано - 9.06.2017 13:15 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

У Кремлі традиційно, погрозами, відповіли на рішення українського парламенту
У Кремлі традиційно, погрозами, відповіли на рішення українського парламенту
У Кремлі, коментуючи рішення України відновити курс на вступ до Північноатлантичного союзу, знову пообіцяли заходи у відповідь у разі розширення НАТО.

Як заявив, відповідаючи на прохання журналістів про коментар із цього приводу, речник президента Росії Дмітрій Песков, у Москві «традиційно і з недовірою ставляться до процесу розширення НАТО» до російських кордонів. «Уважаємо, що це загрожує нашій безпеці і балансові сил у Євразійському регіоні», – заявив він і додав: «Звичайно ж, російська сторона вживає всіх необхідних заходів для ребалансування ситуації і захисту власних інтересів і власної безпеки».

Песков також знову повторив позицію Кремля, назвавши агресію Росії проти України «громадянською війною», що, за його твердженням, триває в Україні.

Раніше в четвер у Києві Верховна Рада України ухвалила закон, яким визначила набуття Україною членства в НАТО однією з засад зовнішньої політики держави, одним із пріоритетів національних інтересів і одним із основних напрямів державної політики з питань національної безпеки України.

Україна після самоусунення колишнього президента Віктора Януковича і втечі його влади відмовилася від запровадженого ним 2010 року позаблокового статусу: у грудні 2014-го Верховна Рада України підтримала президентський законопроект про відмову України від того статусу. Але аж дотепер Україна офіційно не відновлювала попереднього чітко визначеного курсу на вступ до НАТО, який розробив 2004 року той самий Янукович, на той час прем’єр-міністр, за президентства Леоніда Кучми. Київ формально обмежувався досі завданням перейти на стандарти і принципи діяльності Північноатлантичного союзу й активно співпрацює з НАТО на різних напрямках.

У НАТО наголошують, що позиція союзу залишається незмінною: Україна має право на вступ, коли Київ висловить бажання вступати і виконає необхідні умови.

Натомість Росія, яка різко протестувала проти всіх попередніх розширень Північноатлантичного союзу, вимагає «гарантій невступу України в НАТО», заявляючи, що розширення цього оборонного союзу є для неї «загрозою».

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